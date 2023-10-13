程曦日前公告2023年第三季合併營收為2.33億元，較去年同期略減6.21％，主要受防疫相關任務型專案相繼結束所影響。前三季合併營收7.13億元，年減5.47％。

隨疫情趨緩，防疫相關任務型專案相繼結案，但該公司仍接獲多項疫後強韌經濟專案合約，如普發6000、推動產業及中小企業升級轉型、學貸與青年購屋補助等，加上常置性的年約業務規模持續擴大，今年前三季年約型客戶量較去年同期增加約10％。

程曦目前約7成的營業額集中在公部門，該公司深耕客戶服務領域30年，對政策法規調整可以快速掌握，程曦承接勞動部、經濟部及台北市政府等大型部會的民眾服務已連續超過10年以上，另外，如北市衛生局、體育署，亦於短期專案結束後轉變為年約型服務，公部門客戶服務量成長將成為公司主要營運發展重心之一。

近年來受到少子化、高齡化影響，導致缺工問題日益嚴重，推升客戶服務委外需求大幅成長，在企業市場方面，以醫美、電商及3C產業等高專業技術門檻的服務需求最為明顯。公司下半年成立數位轉型顧問諮詢部門，搭配自行開發的AI質檢、AI Trainer等生成式技術，提升客服人員的工作效率以及服務品質，提供更完善的智能客服優化服務。

程曦進一步表示，公司近期透過自主研發的生成式AI技術，能即時將語音訊息轉換為文字資料，迅速歸納整理民眾的需求，優化知識內容生成程序，為客戶提供正確即時準確的客服應答。此外，亦積極拓展文字、社群、影音等多元化的企業客戶服務項目，提升高毛利的專案客服委外業務量。