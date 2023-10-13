涉事女子和新加坡負責調查的警員發生口角 女子豪言：把新加坡全部警察叫來

一名中國籍女子日前在新加坡因車禍致腿部受傷，到中央醫院求醫時不滿等候過久未獲治療，涉嫌爆粗口辱罵一名護士，之後又拒絕配合警員調查。相關影片在網上引起網民激辯，涉事女子周五（13日）被控6項罪名，在法庭上認罪並道歉。

據《東網》報導，事發於周二凌晨2時30分左右，29歲被告韓菲子稱遇車禍導致腳受傷，在中央醫院與護士爆發言辭衝突後，一名女調查官到場調查。被告用手機錄下與調查官對話影片，起初承認曾對護士爆粗，說：「我對她罵了，怎麼了？」並聲稱護士說她不是新加坡人，沒資格在新加坡看病。她強調因遇上車禍才到醫院，但醫院卻讓她等了3小時。片中女調查官多次詢問被告是否曾對護士爆粗口，前者卻顧左右而言他，不斷要求調查官證明身份，又多次轉移話題，要求警方先調查車禍。

這名據稱是中國網紅Blue & Grey的女子以手機拍攝的影片隨後在網上流傳，不少人留言稱讚女調查官脾氣太好，並炮轟涉事女子態度不佳，還故意拍下影片。有人認為被告沒錯，是護士先忽視她並帶有歧視。另有網友冷靜地表示，未知事件全貌，不予置評。

報導稱，韓姓被告周五透過視頻出席法庭，被控6項控狀，包括一項公共滋擾、2項抵觸防止騷擾法令，以及3項抵觸私人保安業法令的罪狀。法官詢問被告會否聘請律師時，被告反問若不請律師，提早認罪，是否能獲得較輕的刑罰，法官解釋提早認罪，有利於減輕罪行。被告表示明白，法官將案件展期至10月25日宣判，並批准她以1.5萬坡幣（約合台幣34.1萬元）予以保釋。