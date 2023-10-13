2024總統大選「藍白合」，14日下午雙方將舉行會前會，由民眾黨柯辦總幹事黃珊珊與國民黨侯辦執行長金溥聰進行面對面磋商。民眾黨總統參選人柯文哲13日接受《TVBS戰情室》專訪，節目將於14日晚間播出。柯文哲也透露，「國親合」對黃珊珊造成很大的心理陰影，所以才派比較圓融的辦公室主任周榆修跟她一起去。

據《TVBS》搶先曝光的柯文哲專訪內容，對於14日下午將舉行的藍白幕僚會議，柯文哲透露，當年「國親合」對黃珊珊造成太大的心理創傷，「她一聽到這個就不高興，可以算是主戰派啦，所以後來就找一個(柯競辦主任)周榆修跟她一起去，周榆修人比較圓融」。

談及藍白合的議題，柯文哲也說，還有20幾天，大家到最後關頭就會清醒過來，就算不會合，也要大家都心甘情願，最後一定會用數字來說明，「會啦、會啦，會找他們坐下來好好說明」。

柯文哲也再次提出，選贏的當正的，副手就由輸的一邊推薦，這樣就可以排出最佳勝利的組合，「侯友宜如果不是當正的，我想他也不會選啦」，如果要1對1對決，勝率最高就是「柯是正的」。

專訪也談到前高雄市長韓國瑜，柯文哲表示，韓國瑜真的很想促成藍白合，所以說甚麼韓去當副主席，「太陰他了、貶損他了」，人與人之間就不要互相算計。柯也說，韓國瑜是忠貞的國民黨黨員，雖然他與韓是好朋友，但韓國瑜還是會謹守分際。

對於國民黨總統參選人、新北市長侯友宜請假參選，柯文哲也直言，當市長一百天、兩百天沒來上班，如果市政還可以運行，那證明你也不需要。