台北市1名雲姓男子，今年3月21日晚間從內湖捷運站搭乘北捷文湖線往南港展覽館方向，見一短裙辣妹竟尾隨進入車廂，站在其後方以手機偷拍腿部，女子於南港展覽館站下車時，雲男即尾隨下車並以手掌觸摸女子臀部，被依性騷擾罪，處拘役50日，可易科罰金，緩刑2年，緩刑期間保護管束，且提供40小時義務勞務。可上訴。

判決書指出，雲男於今年3月21日晚間6時27分許，於台北市內湖捷運站月台，見一短裙辣妹進入北捷文湖線往南港展覽館之捷運車廂，遂尾隨辣妹進入捷運車廂內，並站立於辣妹後方，以手機拍攝辣妹腿部影像。

晚間6時36分許，捷運列車抵達終點站南港展覽館捷運站時，雲男竟意圖性騷擾，緊鄰辣妹身後，乘辣妹欲下車而不及抗拒之際，以使用手掌觸摸辣妹臀部，性騷擾得逞。辣妹不甘受辱報警處理。

法官審酌，被告與被害人素不相識，竟為滿足個人慾望，以用手掌觸摸被害人臀部之方式，對被害人為性騷擾行為，侵害被害人身體自主權，並對被害人身心造成影響，其行為動機、手段與所造成之危害，均應受一定程度之非難。惟考量被告前無犯罪科刑紀錄，依性騷擾罪，處拘役50日，可易科罰金，緩刑2年，緩刑期間保護管束，且提供40小時義務勞務。可上訴。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。