泰國天后級女歌手莉迪亞（Lydia Sarunrat），2015年和主持人馬修（Matthew Deane）結婚，8年生了3名子女，日前她突在社群向丈夫喊話，表示他如果不去結紮，就不要想做愛，更在街頭的廣告看板公開宣示。

根據泰國媒體報導，莉迪亞發文直接點名老公，「我已經仔細跟你說過了，你有在聽嗎？聽到就去做，在你完成結紥之前，不要想做愛，我不想再生小孩。」對此，馬修在社群發文回應，並曬出一塊街頭看板，上面還寫著同樣的話。

莉迪亞在社群喊話老公結紮。（圖／翻攝自泰國頭條新聞）

馬修回應莉迪亞。（圖／翻攝自泰國頭條新聞）

莉迪亞不僅在社群上喊話，還疑似買廣告宣示，讓馬修也傻眼「有必要這麼誇張嗎？我們談談不行嗎？」本來有網友懷疑這是宣傳，但莉迪亞之前受訪時，就提到想要專注在音樂事業上，但從第一個孩子出生後，計劃就一直被干擾。

如今已有3個孩子的莉迪亞，真的不想再生了，才會對丈夫下最後通牒，而馬修也答應妻子要求，會去結紮。Lydia Sarunrat是泰國天后級R&B歌手，除了音樂外，在戲劇和廣告代言也表現出色， IG擁有超過512萬粉絲追蹤。