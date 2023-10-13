劉德華在《紅毯先生》中飾演渴望獲獎的巨星。（摘自微博）

為期10天的韓國「釜山影展」今（13日）晚間落幕，閉幕式主持人由新生代演員洪慶、高旻示共同擔任，香港天王劉德華（華仔）主演的電影《紅毯先生》被選為閉幕片，由導演寧浩、監製余偉國以及台灣演員瑞瑪席丹出席，寧浩相當感謝劉德華的提拔，提到自己在2006年還是新銳導演，執導《瘋狂的石頭》就是華仔投資，當年也被選為釜山影展閉幕片。

劉德華在片中飾演渴望獲獎的巨星「劉偉馳」，一直堅持著「演員要認真」的原則， 為了演出導演林浩（寧浩飾）執導的農村題材電影，他深入農村體驗生活、親自拉投資、拒絕用替身，卻因此引發了一系列令人哭笑不得的荒誕鬧劇，帶領觀眾一窺娛樂圈眾生百態，劉德華和寧浩在片中飾演的角色，正是現實中2人的關係，提及製作契機，寧浩表示「覺得在電影裡講述像劉德華這樣大明星的故事也不錯」。

至於片中飾演一位批評劉德華演技的導演，寧浩笑說：「因為拍攝過程比較混亂，劇組裡面很多工作人員，還要同時扮演片中的角色，很多時候都搞不清是不是真的在拍攝。」還發生了他問演戲的人為什麼不進來的狀況，「結果發現其實是輪到我演了」。片中也有提及成龍、奉俊昊等大咖影人，寧浩解釋，這是部輕鬆的喜劇片，「所以加了很多我喜歡導演的名字」。

寧浩也很開心能夠來到釜山影展，他認為影展是一個非常重要的交流場合，「每次去參加國際電影節，就是一個很好的機會去了解其他地區的電影和文化」，這個過程也能夠互相激盪出新的點子，對電影產業是件重要的事情，「我想強調溝通和交流的重要性，這也是電影的主題」。另外，該片今天也終於宣布定檔於11月17日在大陸上映。

而參演該片的台灣女星瑞瑪席丹今天穿上白色平口禮服性感踏上紅毯，她受訪時表示：「這次非常開心，我們的電影可以到釜山跟大家見面，非常榮幸能跟寧浩導演、優秀的演員一起完成這部作品，拍攝的過程中，劉德華先生也有指導我表演方面的課題，是寶貴的經驗，今天我也是第一次跟大家看完整的《紅毯先生》，非常期待，也希望你們都會喜歡。」