對於朱立倫表示，韓國瑜主動提出要擔任國民黨副主席一事，媒體人單厚之批評，「見到鬼！」這不只韓粉反彈，整個藍軍都在笑朱立倫，朱只是讓自己更難堪！

在野陣營喊話前高雄市長韓國瑜出面擔任「桶箍」，國民黨主席朱立倫日前提及邀請韓擔任副主席，12日更表示此事「是韓主動提的」，引發關注。

媒體人單厚之13日在《POP大國民》接受訪問時批評，「見到鬼！」前幾個月是國民黨和朱立倫最焦頭爛額的時候，韓國瑜如果那時候願意當副主席，跪著立刻就答應了，怎會拖好幾個月突然想起這件事！天底下有這種事？

至於韓國瑜在短短國慶連假，變成藍白最大公約數，每個都去找他，眾星拱月。單厚之認為，韓國瑜是藍白的支點，他往哪一邊移動，天平就會往哪一邊傾斜。

單厚之直言，朱立倫很可笑，用一個副主席綁住韓國瑜，不是笑死人？這不只韓粉反彈，整個藍軍都在笑朱。朱立倫還在堅持這些東西，只是把自己弄到難堪！