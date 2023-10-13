藍白合會前會將在14日下午登場，國民黨總統參選人侯友宜派出競辦執行長金溥聰、國民黨秘書長黃健庭，民眾黨總統參選人柯文哲則派出競選總幹事黃珊珊、辦公室主任周榆修，但是民眾黨仍堅持要先舉辦辯論再民調。前立委沈富雄透露，他巧遇柯P，喊說他越來越厲害，一個人代表一個黨，在修理另外一個黨；柯文哲回應稱，「不是，是修理兩個黨」。

沈富雄13日在政論節目《少康戰情室》中表示，「黃金會」可說是大家過招，而且大部分過招是虛招。他剛碰到柯文哲，就跟柯文哲說，「你越來越厲害，一個人、一張嘴，代表一個黨，在修理另外一個黨」；柯文哲回說，「不是，是修理兩個黨」。沈富雄說，這是柯文哲在很真實的情況下，跟老朋友見面時說的，柯文哲不該陷入他的陷阱，因為馬上就要談藍白合。

沈富雄認為，藍白合成功的機率非常非常低。只有一種情況會成功，那就是侯友宜月底前把他的民調拉高到超過柯文哲起碼6％，而且是穩定的6％。高到讓柯文哲看得心驚、恐慌，想說這麼厲害。

沈富雄接著表示，侯友宜把民調拉高以後，還要釋出很多有利的條件給柯文哲，包括副總統不要陽春、行政部門權力可享受多少、要讓他多風光等等。也就是說，侯友宜給柯文哲的條件要甜蜜，讓柯文哲覺得不吃太可惜。這些條件都達到了，藍白合就會成功。但有可能嗎？不可能。柯文哲只有兩句話是真的，民調贏的人當總統、輸的人棄選，這不是藍白合。