在以色列對巴勒斯坦伊斯蘭團體「哈馬斯」大規模襲擊行動的報復行動中，伊拉克和伊朗今天各有數以千計的民眾走上街頭，表達對巴勒斯坦人的支持。

據《阿拉伯衛星電視台》（Al Arabiya）13日報導，成千上萬的民眾走上首都巴格達的街頭舉行示威遊行。伊拉克什葉派領袖莫克塔達·薩德（Moqtada Sadr）呼籲舉行「支持加沙」的示威活動後，示威者聚集在巴格達市中心的「解放廣場」（Tahrir Square），高呼「反對佔領，反對美國」等口號。

Iraq 🇮🇶 Capital Baghdad—Tahir Square in support of Palestine pic.twitter.com/6oTtHfQ3yH — Te𝕏asLindsay™ (@TexasLindsay_) October 13, 2023

此外，伊朗首都德黑蘭也有成千上萬的民眾走上街頭，表達對巴勒斯坦人的支持。法新社記者指出，示威者揮舞著伊朗、巴勒斯坦和真主黨（Hezbollah）的旗幟，並焚燒美國和以色列的國旗，還高舉標語寫著「打倒美國」、「打倒以色列」的橫幅。

其他伊斯蘭國家的城市也出現了類似的示威遊行。

這場持續中的衝突，始於巴勒斯坦反抗組織哈瑪斯發動的「阿克薩洪水行動」，該行動包括大量火箭發射和陸地、海上和空中對以色列的滲透。

哈瑪斯表示，這是對佔領東耶路撒冷的阿克薩清真寺的襲擊以及以色列人對巴勒斯坦人不斷暴力行為的報復。做為應對，以色列軍隊對加薩地帶的哈瑪斯目標發動了「鐵劍行動」。

加薩地區衛生部本週四（12）宣布以色列空襲加薩走廊造成的巴勒斯坦人死亡人數已上升至1,537人，。其中有500名兒童和276名婦女。超過6,600人受傷。

與此同時，哈瑪斯行動對以色列造成的死亡人數已達到1,300人，據以色列公共廣播公司（KAN）報導，受傷人數報告為3,300人。