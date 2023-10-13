民進黨主席暨總統參選人賴清德今晚出席團結信賴聯合晚會。今晚地點選在1986年民進黨創立後第一場說明會的金華國中；賴清德力推年輕立委參選人說，過去對抗威權專制的國民黨，現在則是要對抗中國併吞的壓力，2024至關重要的選舉，「現在一樣要有歷史的心情跟決心，將在場年輕有為的候選人，送入國會、追求和平」。

賴清德說，今日是在台灣民主歷史的現場，支持民進黨推薦的年輕人。包括台北市議員暨立委候選人王閔生、苗博雅、吳沛憶等人。

賴清德致詞時，細數金華國中歷史：1986年民進黨創立後第一場說明會、1987年鄭南榕先生演講喊出台灣獨立主張、1988年推動國會全面改選與客家鄉親還我母語運動，以及1991年廢除刑法100條大型造勢晚會，全部都是在金華國中。

賴清德強調，金華國中是台灣推動民主的聖地，過去對抗威權專制的國民黨，現在則是要對抗中國併吞的壓力，「現在一樣要有歷史的心情跟決心，將在場年輕有為的候選人，送入國會、追求和平」。

賴清德向鄉親推薦文山區立委候選人王閔生表示，王閔生擔任青年軍大隊長，至今24年，也已是三屆議會議員，問政專業以外，基層服務也是廣受讚賞。賴清德特別以萬隆變電所作舉例，王閔生完成該區鄉親企盼多年，國民黨立委多年來無法解決的問題。王進入國會一定是很好的立法委員。

賴清德說，2024這場選舉對台灣非常重要，不只是影響台灣前途、子孫幸福、民主體制是否能夠延續，更是影響印太區域的和平與穩定。因此，賴清德身為民進黨黨主席，提名立委時推動「民主大聯盟」，讓跨黨派、跨世代、跨領域的人才，都有機會為台灣打拚。

他說，其中一位就是大安區立委候選人苗博雅。從學生時期就關心台灣前途、站在第一線；在當選議員後，基層服務人人誇獎，電視上的表現更是論述清楚、反應快速，且條條有理，「這種人才真的很難找」。

提到吳沛憶，他說，「支持吳沛憶，就是支持信賴台灣這條路線」，吳沛憶與苗博雅一樣是318運動的要角，也是對抗國民黨路線的要員之一，將吳沛憶送入國會，他一定會在第一線守護台灣主權，讓大家安心。

賴清德強調，「總統若在台北市贏，台灣就贏了；立委在台北市若贏，國會就過半了」。台灣的民主不簡單，走到今天這一步更加不容易，他也期盼在場多位年輕的立委候選人，一定要記得民主前輩犧牲奉獻的精神，也懇請現場的鄉親全力拉票，因為「多一點過半的機會，台灣就更安全」。