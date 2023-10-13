美國財政部聲明指出，葉倫與潘功勝就宏觀經濟等交換意見，其中討論了國際金融架構和債務問題，也探討如何使美中金融工作組開展「實質性和富有成果」的工作。聲明指，雙方本次會面是實質性的和富有成果的。

另外，據中國人民銀行公布，中國人民銀行行長、國家外匯管理局局長潘功勝12日在摩洛哥馬拉喀什出席國際貨幣基金組織和世界銀行年會期間，會見美國聯準會主席鮑爾，雙方就全球經濟金融形勢、中美央行合作等議題交換意見。