中天節目《廟口開講》13日前進台中市西屯文財廟，前東華大學教授施正鋒談及近期美豬進口爭議，痛批蔡政府3種招式迫害台灣豬農，是想逼豬農走上絕路嗎？

施正鋒表示，蔡政府近日的爭議一波接一波，他很擔心大家忘記之前的事，從先前的綠能、光電、進口蛋，到現在是美國跟加拿大豬肉混一起，很感謝在野黨努力挖出資料，但這些問題會爆出來的另一個主因，是「英系跟新潮流在鬥爭」，就是在互咬，想風頭過了就當沒事，沒有這種好事啦，明年選舉拉下民進黨再一條一條查，「有皇帝命的人未必好死餒」。

施正鋒也針對進口美國豬肉議題，拿出幾份圖表指出，2020年蔡政府沒有特殊理由，卻忽然進口一堆美國豬肉，政府還補貼，到底發生什麼事？如果台灣有豬瘟所以進口外國豬那可以理解，但台灣並沒有豬瘟，一下子進口這麼多的外國豬肉，是在逼台灣的豬農走上絕路嗎？

施正鋒直言，2020年沒有口蹄疫跟豬瘟，而且日本人很愛台灣豬肉，為什麼不給豬農養豬？而民進黨跟蔡政府用了3種手段迫害豬農，第一是查稅、查水表；第二是減少「黃小玉」黃豆、小麥、玉米的進口量，讓豬農養豬成本變高；第三樣是「夭壽」的，就是半夜讓調查局找豬農去問案、喝咖啡。

施正鋒也越講越激動說，四十幾年前他還在讀大學時，有一段時間因為美麗島事件，他都要穿著鞋襪睡覺，就是怕半夜會有人抓他去問話，隨時準備好要跳窗，結果到現在蔡政府還在做這種夭壽的事情。

施正鋒質疑，政府讓豬農多養一些豬、多賺一點錢難道會怎樣嗎？他也猜測，這些下落不明的進口豬肉可能在兩個地方，分別是小學生的團膳，以及軍隊的伙食。