前總統府秘書長蘇嘉全2020年8月因姪子蘇震清涉SOGO收賄案，火速宣布請辭，現職為台灣日本關係協會會長。但其瑞典籍女婿又驚傳拒給付485元車資還痛毆計程車司機，導致司機斷了3顆半牙齒，司機事後提告，但所附驗傷單跟牙齒卻都不翼而飛，結果無奈被迫和解，毆打行為竟不起訴處分。媒體人黃揚明強調，蘇嘉全女兒還扯司機想搶劫，這種民進黨新權貴造成的不公不義，讓人想起電影《威龍闖天關》裡的顛倒是非。

「這會讓我感覺好像看到那個電影《威龍闖天關》，那個顛倒是非！」黃揚明13日在《新聞大白話》節目表示，就是明明是受害者，最後卻被講成是加害者那種感覺。「是你想搶劫，我老公才動手！」這段話出自我們前立法院長的女兒口中？這個實在讓人匪夷所思！「妳怎麼好意思？」

黃揚明指出，現在被媒體報導了以後才說：因為語言不通啦！「語言不通？我就問，從2016年結婚到現在，七年了吧？七年的時間，好六年多，你連搭計程車的基本對話都不行？是怎麼樣？當台灣女婿，學個我們台灣的基本的國語，很丟臉嗎？連語言不通都可以拿來當藉口！」

「實在沒有辦法想像，一般老百姓碰到這種情況該怎麼辦？」黃揚明直言，這好像只有在古代，遇到權貴子弟，你不小心被他撞到，還要跟他道歉？明明是你受傷，還要跟他道歉、還要跟他忍讓，到最後司法還不起訴，就沒有相關的追究，因為他讓你和解、他讓你撤告！

黃揚明強調，這才是現在讓我們很多人覺得，司法不正義、不公道的地方，「而這就是民進黨的新權貴，造成的不公平！」