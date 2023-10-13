前少將旅長、現桃園市議員于北辰13日在直播時直言，他對於能做出海鯤艦非常佩服，而有海軍退伍軍官，不管是少校上校，如此看不起自己軍種袍澤，他實在是無法理解。他還嗆，「如果你這麼厲害，你就不會退伍了；如果你這麼厲害，你就不會只幹到少校；如果你這麼厲害，你就不會連海軍學院都考不上；如果你這麼厲害，你就不會連中校艦長都做不到，只做到少校艦長」。

前少將旅長、現桃園市議員于北辰13日在直播時指出，他對於海鯤艦原型艦創造出來，非常佩服。但對於海軍退伍軍官，不管是少校上校，如此看不起自己軍種袍澤，他實在是無法理解。

于北辰認為，宮古海峽有日本潛艦，最大漏洞就是巴士海峽。如果台灣有核電潛艦，水深超過300公尺以上，而且有魚雷，甚至潛射魚叉飛彈，整個巴士海峽幾乎就封鎖住了。「這是我陸軍軍官的看法，我是樂觀其成」。

于北辰稱，可是卻有一些海軍軍官說是笑話，2艘、8艘潛艦就可以封鎖巴士海峽，「我到要請問，這些唱衰海軍潛艦的海軍退伍軍官，你認為要幾艘？8艘不夠，你認為要幾艘？」

于北辰嗆，「如果你這麼厲害，你就不會退伍了；如果你這麼厲害，你就不會只幹到少校；如果你這麼厲害，你就不會連海軍學院都考不上；如果你這麼厲害，你就不會連中校艦長都做不到，只做到少校艦長」。