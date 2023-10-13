海南一女子近日發現自己交往3年的公務員男友，早已跟另一名女子登記結婚，自己竟成為小三，她事後在網路上曝光渣男惡行。對此，男方所屬的部門也做出懲處。

海南一女子近日發現自己交往3年的公務員男友，早已跟另一名女子登記結婚，自己竟成為小三。（圖／翻攝自微博）

10月7日，這名女網友發布了《檢舉！海南保亭綜合執法局大隊長謝男與我戀愛期間與他人偷偷領證》的貼文，這名當事人和對方戀愛3年，甚至論及婚嫁，沒想到原PO竟發現男友偷偷和別的女性登記結婚了，男子在婚後仍和原PO保持戀愛關係，等同婚內出軌。

根據《九派新聞》報導，當事人本來是正牌女友，卻「變成小三」。女網友表示，她與謝男2019年8月相識，其間對方對她展開追求，2020年11月11日，兩人正式交往，2023年9月甚至談論了結婚事宜，不過原PO在今年10月3日，從網路上看到男友與一名女子牽手的影片。

保亭縣委聯合調查組在12日獲通報，網路反映情況屬實開罰。（圖／翻攝自微博）

女子事後發現，原來對方和這名女子從2022年10月起就在一起，並於2023年3月登記結婚，男友刻意隱瞞已婚的關係，欺騙當事人大半年時間，其間依然和當事人保持戀愛關係。這名渣男的行為讓她受到嚴重傷害，也違反了相關法律法規，她希望相關部門能調查釐清真相。

針對這起渣男事件，保亭縣委聯合調查組在12日獲通報，經查，這名男子是保亭縣綜合行政執法局市場監管和衛生健康行政執法大隊大隊長（試用期1年），網路反映情況屬實，其行為違反生活紀律，造成不良社會影響，依據有關規定，經縣委批准，縣紀委監委決定給予這名男子嚴重警告、政務撤職處分，降為一級科員。

海南一女子近日發現自己交往3年的公務員男友，早已跟另一名女子登記結婚，自己竟成為小三。（圖／翻攝自微博）

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