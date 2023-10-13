香港經濟日報報導，李強表示，大陸經濟持續回升，為實現全年發展目標打下了基礎，同時也要清醒認識前進道路上的困難挑戰，打好政策組合拳，要求更重視轉方式、調結構、增動能，堅定不移深化改革擴大開放，制定經濟政策、實施宏觀調控都要向高質量發展聚焦。
與會專家和企業家表示，下半年以來，大陸加強逆週期調節，推出實施一批針對性強的政策措施，經濟維持恢復向好態勢。從發展階段、發展條件、發展優勢等各方面綜合考量，大陸發展前景長期看好。
大陸國務院總理李強13日主持召開經濟形勢專家和企業家座談會時表示，大陸經濟持續回升向好，要更重視有力有效實施宏觀政策調控，進一步打好宏觀政策組合拳，加強政策預演儲備。
香港經濟日報報導，李強表示，大陸經濟持續回升，為實現全年發展目標打下了基礎，同時也要清醒認識前進道路上的困難挑戰，打好政策組合拳，要求更重視轉方式、調結構、增動能，堅定不移深化改革擴大開放，制定經濟政策、實施宏觀調控都要向高質量發展聚焦。
與會專家和企業家表示，下半年以來，大陸加強逆週期調節，推出實施一批針對性強的政策措施，經濟維持恢復向好態勢。從發展階段、發展條件、發展優勢等各方面綜合考量，大陸發展前景長期看好。
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