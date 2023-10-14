日本混血女模特兒藤井莉娜（Lena）2020年自曝未婚懷孕，對象是高中同學卻是有婦之夫，她仍選擇獨自生下兒子養育，隔年又再懷孕再生了女兒，更曾坦言不怕被罵小三。但不知道是否帶小孩太勞累，最近藤井莉娜在社群曬近況，39歲的她神顏竟劣化到網友差點認不出來，引起熱議。

藤井莉娜13日在Instagram分享一段影片替姪女經營的健身房宣傳，因為主打產後媽媽，目前是2寶媽的藤井莉娜以過去經驗推薦；怎料，39歲的藤井莉娜狀態看起來與女神時期差很大，臉蛋和身材都變得肉了一點，笑起來臉很僵硬、法令紋超深，劣化嚴重到有網友直言「差點認不出來」。

藤井莉娜39歲現況讓不少網友驚呼差點認不出來。（圖／摘自藤井莉娜Instagram）

不過，粉絲仍替藤井莉娜發聲，認為帶小孩本來就不是輕鬆的事情，她的外貌已經算保養得不錯了。從藤井莉娜的社群上能發現，她有很多時間都拿來陪伴小孩，兒女也都承襲她混血顏值，長得可愛又討人喜歡，不少網友期待她的小孩能出道當童星。

昔日藤井莉娜以日本時尚雜誌《ViVi》首席模特兒身分爆紅，擁有4分之1歐洲血統的混血外貌，更成為萬千少女爭相模仿的目標，尤其她嘴邊兩顆痣，還被認為是「性感的象徵」；過去藤井莉娜也被形容是發電機、緋聞不斷，男星赤西仁、錦戶亮和台灣男星汪東城，都拜倒在她的石榴裙下。