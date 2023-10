為迎接自住客時代,老字號建商宏盛建設拋開豪宅建商的偶包,放下身段,進行品牌大轉型的再升級工程,除產品從大戶豪宅將向中小坪數Good House之外,自2023年起也正式啟動「Better Life」的服務,首創「服務長」制度,未來在每一住宅建案完工後都把「服務長」進駐社區列為標準配備,大大顛覆市場。

創辦37年的宏盛建設過去以豪宅代表作「仁愛帝寶」,稱霸台灣最貴豪宅多年;不過隨著政策頻頻打房、投機短炒客大舉退場,房市將向以自住和首購為主流,再加上AI及ESG理念正改寫建築業的產品路線,昔日豪宅建商宏盛建設也開始大幅轉型。

宏盛建設總經理陸永富表示,以往宏盛是豪宅建商的代表,但他一直告訴同仁,不要再披著豪宅建商的亮麗外衣,應全面轉型,而過去三年宏盛已開始以Back to Basics的精神,落實Good House的規畫和設計在一項工程,以人為本,結合新科技,為安居好宅重新定義;接下來自2023年起將進行第二階段品牌升級,以Better Life為服務核心價值,全面轉型,讓客戶不只買到好房,更擁有更好的生活。

陸永富表示,過去有九成以上建商,在客戶買房到交屋入住後,服務就撤了;未來,宏盛會跟客戶在同一社區一起生活,每一建商都要設置「服務長」,從最近推出的台北市中山區「宏盛淬白」、近期將公開的新北市汐止「宏盛心」、籌備中的內湖「宏盛掬白」,還有年底將完工的新店「宏盛心中央」等開始實施,客戶在交屋後不僅免繳管理費,還有專屬「服務長」至少要陪客戶住5年,以充份了解客戶實際的各種需求,落實以客為尊。

陸永富表示,宏盛為什麼要大膽作品牌大升級、陪客戶住5年、推動Better Life?因為宏盛不只要賣好宅,更要賣一個更好的生活。在台灣的建築業,沒有人願意這樣作,但宏盛願意作出這麼重大的突破,一家老建商,一定要把自己縮小,把客戶捧在手心中。

陸永富表示,宏盛這三年也成立IPD School(Integrated Project Delivery),邀請全員參與線上課程,推動願景工程,落實理想和目標,他經常說的名言是「The Whole is Greater than the Sum of its Parts.」有了明確目標期程,大家共同參與才容易達成目標,接下來AI運用在建築,將會是宏盛建設的DNA;以宏盛「石牌市場案」來說,3大棟商務出租住宅、高檔超市及商場複合開發案,將來AI將進駐管理和服務,例如信箱拿掉了、AI機器人會幫忙服務,訪客停車AI智慧系統也會進駐停車服務,軟硬體規格將大大被顛覆。