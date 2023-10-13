克服一度3分落後的劣勢，味全龍在7局追平、8局超前，雖然牛棚在9局失守讓比賽進入延長賽，龍隊仍在10局下靠著李凱威打穿游擊防區的再見安打，以7比6氣走統一獅，不僅獨居下半季龍頭，也繼續站穩全年度第一位置。

賽前龍隊與樂天桃猿在下半季無勝差、僅在勝率些微落後，全年度部分則領先獅隊0.5場勝差。開局龍隊靠著劉基鴻內野滾地球先馳得點，雖然很快被追平，5局上先發投手錡龍又不穩失掉3分陷入落後，但在7局追平。

8局下吉力吉撈・鞏冠二壘安打打回超前分，李凱威高飛犧牲打再下一城，但9局上「龍王」王維中沒能守住領先優勢，蘇智傑二壘方向滾地球形成場地安打先追回1分，潘傑楷再補上1支安打追平戰局，也讓比賽進入延長賽。

10局下吉力吉撈、冉承霖先後獲得四壞球保送，李凱威再補上關鍵安打「將功折罪」並獲選單場MVP，他表示，9局因為場地因素沒有辦法幫球隊守下來，但還是告訴自己要繼續往前看，「要盡快忘掉不好的地方，因為前面的路還很長。」

龍隊拿下這1勝後，重新爬回下半季龍頭位置，並在全年度戰績持續擴大領先優勢，例行賽剩下最後3場也要繼續搶勝。