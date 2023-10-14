貓咪的祖先最早源自於1萬年前的中東沙漠，多年來科學家一直相當好奇，為何來自沙漠的貓咪會特愛鮪魚或任何海鮮類，如今科學家發現，貓咪的味覺感受器會與鮪魚中2種濃度特別高的化學物質結合，這些化學物質強化了貓咪對鮮味的感受，導致貓咪更愛魚腥味。

綜合期刊《科學》（Science）旗下新聞網、科技新聞網站「生活科學」（Live Science）報導，8月發表在期刊《化學感官》（Chemical Senses）的一篇研究顯示，貓與人類一樣，會使用味覺感受器來感測鮮味，鮮味是甜、酸、鹹、苦以外5種基本味道中的一種，賦予食物鹹味或肉味。

先前的研究顯示，貓咪吃不出甜味，因為牠們的甜味味覺感受器基因失去作用，專家假設貓咪嚐不出碳水化合物及甜味，是因為這些巨量營養素（macronutrients）對牠們的生存來說並非必須。

帶領這項研究的英國沃爾瑟姆寵物營養中心（Waltham Petcare Science Institute）感官科學專家麥格雷恩（Scott McGrane）說，自從發現貓咪沒有甜味的味覺感受器後，團隊確實開始思考貓咪對什麼有反應。

麥格雷恩與團隊透過解剖一隻6歲公貓，來觀察貓咪舌頭上的基因表現，人類舌頭上有TAs1r1、Tas1r3等2個基因，這2個基因共同作用後讓人類感受到鮮味，科學家原本就知道貓咪舌頭上有Tas1r3，但不清楚是否有TAs1r1，這份研究顯示，貓咪擁有感知鮮味所需的2種基因。

團隊進一步觀察TAs1r1、Tas1r3等2種基因編碼的蛋白質，發現與人類基因有很大不同，當中2種影響人類嚐出鮮味最重要的胺基酸結合點位發生突變。

於是麥格雷恩團隊進一步改造細胞，在細胞上創造出貓咪舌頭上能感受鮮味的味覺感受器，並進一步讓這些細胞暴露在一系列胺基酸、核苷酸（nucleotide）中，發現這些細胞確實對鮮味有反應，但作用方式與人類細胞不同，在人類細胞中，胺基酸先與細胞結合，核苷酸再放大反應，不過在貓咪的細胞中，核苷酸先啟動味覺感受器後，胺基酸再進一步強化作用效果。

麥格雷恩團隊後續又進一步讓25隻貓咪分別暴露在裝有胺基酸、核苷酸的水碗及單純裝水的水碗中，發現貓咪們對前者有更強烈的興趣，顯示鮮味確實是驅動貓咪食慾的主要味道。

麥格雷恩進一步說明，在所有鮮味中，貓咪們對添加了組胺酸（Histidine）及次黃嘌呤核苷酸（Inosine monophosphate）等2種化合物的水碗特別感興趣，這2種物質尤其在鮪魚中有較高含量，麥格雷恩說：「這是最受歡迎的組合之一。」