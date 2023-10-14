名人堂球星皮爾斯（Paul Pierce）一向不喜歡詹姆斯（LeBron James），顯而易見的原因是兩人在季後賽多次交鋒互有勝負。不過根據詹姆斯的熱火前隊友查默斯（Mario Chalmers）的說法，皮爾斯是因為個人理由討厭詹姆斯，不完全是球場裡的勝負。

查默斯在播客節目說：「我想皮爾斯身為一流球員卻從未獲得他應有的尊重，當我們提到小前鋒，我們不會列入皮爾斯。我們會講T-Mac、皮朋（Scottie Pippen）、沃錫（James Worthy）。他可能覺得我有和詹姆斯一樣的成就，我有冠軍戒指，我有很棒的數據，為何我沒有和那些人被放在一起討論？」

皮爾斯退役後轉當球評的那段期間，對於詹姆斯也沒多少好話，找到機會就酸個幾句。「今日的球員害怕詹姆斯，我知道光是詹姆斯站在眼前就會令他們渾身發抖。我那個年代是另一個等級的，我們才不怕詹姆斯。」然而查默斯認為對手並不害怕詹姆斯，至少不像以前的球員那樣害怕麥可喬丹（Michael Jordan）

曾經皮爾斯沒把詹姆斯排進史上前5，後來詹姆斯改寫「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）的聯盟生涯得分紀錄，皮爾斯才改變態度說：「他的生涯續航力驚人，最重要是聯盟從未有人能像他背負這麼多期待與壓力，這是無可爭論的，我得承認他是史上第一。」