日本音樂天后濱崎步出道多年，憑著讓年輕女性追捧的時尚造型及無數的熱門歌曲，被視為平成時代的歌姬代表之一，人氣不俗。近期她為了歡慶出道25週年，不僅在多地舉辦巡迴演唱會，也頻頻更新社群，曬出相關畫面片段，絕美的顏值狀態讓粉絲看了忍不住驚呼連連。

濱崎步今年迎來出道25週年，並自7月開始於日本的千葉、埼玉、青森、岩手、新潟等地展開巡迴演唱會，以便讓各地的歌迷們都能欣賞到女神的風采。此外，她過往曾與電視台合作記錄下自己25年以來的活躍足跡，近期也特地發文，暖心提醒粉絲們相關內容重播的消息以及時間，避免粉絲再度錯過。

濱崎步在提醒的貼文中，寫下這25年來的拚搏心聲，表示：「人生迷惘的時候、遭遇困難的時候，即使隻身一人，也不要放棄你的夢想。」同時還曬出多張美照，從畫面中可見，她身穿全黑套裝，緊身的剪裁設計，凸顯出她的纖腰及身形曲線，而在特寫畫面中，可看出她濃密的睫毛及絢爛的眼妝造型，一頭亮麗的秀髮精心的綁在腦後，臉上未見一絲瑕疵的她，讓人一點也看不出已是45歲的二寶媽了，讓粉絲們看了紛紛拜倒在女神的石榴裙下。

事實上，濱崎步日前在直播中宣傳演唱會消息時，遭批「臉和聲音都變了，外型和演唱實力和當年有很大落差。」對此，她則展現高EQ的回應：「我都44歲了。」坦言21歲的她和現在的自己，不論是臉蛋抑或是聲音都一定會有變化，「我都唱20多年，完全沒變才奇怪。」