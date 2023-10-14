瑞士女子足球運動員艾莉莎雷曼（Alisha Lehmann），因在球場上亮眼的表現，外加擁有出眾外貌與火辣身材，被封上「最性感足球運動員」的稱號。最近傳出有成人平台捧鉅額報酬，招攬她經營情色頻道，立刻引起外界關注，她不僅火速拒絕，還建立自己的捐款頁面，保證分享與性無關的健康內容。

根據外媒《MARCA》報導，現年24歲的艾莉莎雷曼，不但擁有過人的球技，在社群上也極具影響力，光是IG就坐擁1548萬粉絲，抖音擁有990萬人追蹤，最近還被成人平台邀請去開設帳號。據悉，雷曼日前收到來自成人平台「MyClub」的10萬美元（約新台幣321萬元）報價，邀請Alisha在平台上創建帳號，延攬付費會員，並表示將一半的資金直接匯入她的帳戶，另一半則捐給瑞士女足甲級聯賽。

雷曼不假思索的拒絕這項提案，她還建立自己專屬頁面，表示粉絲只要月付10美元（約新台幣321元）、半年付48美元（約新台幣1542元），或年付84美元（約新台幣2700元），就能一窺她健康、與性無關的自產內容。

事實上，雷曼的球技高超， 18歲前就入選瑞士國家隊，還被稱為「世上最美的足球員」，除此之外，雷曼是雙性戀者，她先前與國家隊的隊友交往，後來又與男子足球選手約會。