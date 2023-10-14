南韓女星高允貞近期先是在《還魂2：光與影》擔綱女主角受到關注，之後演出Disney+新影集《Moving異能》以精湛演技和神仙顏值，累積高人氣；而擁有精緻五官及出眾氣質的她，一出道就受封為「小全智賢」，甚至成為「最美整型範本」，不過先前卻有網友上傳高允貞的舊照直言，她不僅整形，且臉蛋還是由自己設計的。

高允貞出眾的外型在她出道前就引發熱議，她更因為拍攝一支廣告而登上韓網熱搜，清秀空靈的美貌，猶如全智賢剛出道時的樣子，因此被封為「全智賢接班人」、「小全智賢」，正式出道後更被稱為「整容界最新範本」，甚至有韓國整型醫師透露，連日本旅客都曾拿著她的照片赴韓整形。

不過，先前網路上卻傳出她是「人工美女」的傳聞，有網友PO出幾張所謂「高允貞整形前的照片」質疑高允貞的美貌非天生，且傳聞內容還提到，高允貞在學成績優異，但因外貌不佳遭人欺負，於是決定整形；還有一說，是高允貞在接受大刊物訪問時坦承整形，更透露臉蛋是由自己「設計」，加上與醫師討論，才有現在的成果。

高允貞遭惡意「P圖」造謠整形（上圖為網友「P圖」）。（圖／截圖自推特）

對此，高允貞所屬經紀公司MMA Entertainment發出聲明表示，將會對散佈修圖照片及惡意評論的人採取法律措施，並附上遭竄改的相片原圖，證明高允貞清白。

此外，高允貞的朋友也看不下去，曬出多張高允貞的舊照，為她澄清那些照片都是遭到「P圖」造假，且出身美術系的高允貞，因外貌出眾，時常被同學找來擔任素描模特兒；隨著高允貞「正版」舊照後續曝光後，也再次掀起網友熱議，直呼「從小就很美」、「太美了才遭嫉妒」。