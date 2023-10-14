人工智慧泡沫化？分析與研究機構CCS Insight認為，明年人工智慧產業將遭遇一場「冷水澡」成本、風險和複雜性會帶來真正的挑戰，進一步蓋過目前炒作的聲勢。

CCS Insight的總部位於倫敦，首席分析師Ben Wood強調，「圍繞在2023生成式人工智慧的炒作如此龐大，我們認為已經被過度炒作了，需要克服很多障礙才能進入商業市場。」

Ben Wood也認為，部署和維持生成式人工智慧的成本是非常巨大的，「雖然像Google或Meta這種大公司可以負擔，對許多組織來說，實在太昂貴了。」

此外，該公司也提到人工智慧晶片短缺的可能性，因為從特斯拉馬斯克到大陸科技巨頭都在搶購輝達的晶片，供不應求也會成為產業面臨挑戰的原因。

為了因應不斷飆升的需求，輝達8月宣布，將逐步提升處理器晶片的產量至目前的兩倍，此外，Chatgpt母公司OpenAI也透露，公司將研究自研晶片的可能性，擴大市場的同時，似乎想藉此降低對輝達的依賴。

生成式人工智慧到底多花錢？研究機構SemiAnalysis首席分析師Dylan Patel估計，每天維持ChatGPT的運作就必須花費70萬美元，換算新台幣約2200萬。