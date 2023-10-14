「E神」陳奕迅今年舉行巡迴演唱會，在各個國家到處跑，在美國、澳洲、紐西蘭、加拿大、馬來西亞、新加坡、香港、台灣等地開唱，日前他在舊金山開唱，卻在演唱會上公然吐槽當地毒品問題氾濫，引發網友們討論。

綜合港媒報導，陳奕迅前陣子在北美舉行巡迴演唱會，他在表演空檔聊起舊金山的情況：「聽到新聞呢，舊金山好多街道（流浪漢）都是這樣，這邊好多……」說著他垂著頭移動，像是喪屍一樣，疑似在模仿吸毒後的癮君子狀態，並調侃「還好我只待幾天，大家住在這裡就會隨時踩到地雷（排泄物），不是動物的地雷喔」。

影片曝光後，引起大量網友討論關於美國的治安狀況：「本來就是這樣，又不是黑三藩市」、「沒啥吧，說了就說了，看演唱會的又不會破防，會破防的大概率不會看演唱會甚至不會看新聞」、「他說的也是事實啊」、「費城也是，到處是喪屍一樣的吸毒者」、「在DC遇見過瘋癲的癮君子也經歷了槍擊案」、「不得不說陳奕迅人真的非常真實」、「大城市市中心這種情況真的很多」。

不止陳奕迅認為舊金山治安不佳，許多人認為新冠疫情過後，流浪漢人數似乎變多了，李蒨蓉去年到美國旅遊，透露治安越來越差，有當地的朋友回家被搶劫，還有比佛利山莊的朋友一出門就被跟蹤，甚至家中被搶劫三次報警也沒用，搶匪在當地橫行，讓她感到不小的文化衝擊。

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