以色列7日遭巴勒斯坦激進組織哈瑪斯突襲後，全面強力回擊，雙方衝突升級成戰爭。許多地緣政治專家憂心，這2個死敵最終達成和平的前景渺茫。可是全球金融市場反應冷淡，9日國際油價雖一度跳漲5%、黃金上漲約1%，但美股當日依然收紅。難道市場真的不擔心以巴戰爭可能對全球經濟帶來的衝擊嗎？

■金融市場反應冷淡

《華爾街日報》點出一個殘酷的事實：「對市場而言，這場殺戮的重要性甚至不及美國勞工統計局的1組數據」。與1年多前的俄羅斯入侵烏克蘭相比，金融市場顯然真的冷靜許多。

就連國際貨幣基金（IMF）在強調以巴衝突升級可能使原本已經黯淡的全球經濟前景蒙上新陰影之際，也不忘指出，現在預測經濟影響還為時過早。

市場的平淡反應，讓不少專家感到憂心。美國財經媒體CNBC就引述專家意見報導，全球金融市場恐怕低估了一場曠日廢時的中東戰爭對經濟可能造成的衝擊。BNY Mellon市場策略主管Bob Savage表示，「全球市場還沒有完全在價格上反映出最新發展對通膨造成的風險，從高油價以及更高的軍備支出」。Bob Savage指出，以色列的預算和國內生產毛額（GDP）提供了「長期衝突」的空間，或可讓該國維持戰事超過8周。

10月12日以色列坦克大軍朝靠近黎巴嫩的邊境移動。（圖/路透社）

■戰火擴及中東恐引發第3波通膨

專家指出，戰爭延長或擴大，最壞的狀況可能會導致油價暴漲與股市不穩定。儘管由於以色列和巴勒斯坦都不是原油產地，不會直接影響原油市場，但問題在於戰爭可能長期化或擴大到其他中東地區。

不少專家都認為，最糟糕的情況就是中東國家捲入戰爭，導致全球石油供應出現大問題，對於當前許多面臨高利率與高匯率的國家來說，經濟可能是「雪上加霜」。

全球會計諮詢公司Mazars的首席經濟學家George Lagaria認為，全球經濟最大的風險是可能會發生第3波通膨浪潮，「如果中東緊張局勢加劇，能源價格上漲，可能會削弱央行控制通膨的努力」，特別是對於努力實現抑制物價上漲並讓經濟軟著陸的美國聯準會（Fed）來說，如何推算利率動向將更形複雜。

10月12日以色列對加薩走廊發動空襲後，巴勒斯坦民眾搜尋可能的生還者。（圖/美聯社）

■戰事恐升級為核戰

曾神準預測1987年股災的華爾街傳奇投資者Paul Tudor Jones在接受CNBC訪問時憂心忡忡表示，當前的地緣政治環境是他所見過「最具威脅與挑戰性的」。他指出，世界當前有3個主要的火藥桶，一是俄烏衝突，二是以色列戰爭，三則是在亞洲的潛在衝突。

Paul Tudor Jones認為，現在的重要問題是哈瑪斯是伊朗的代理人還是僅僅是盟友。他還不忘示警，以巴衝突可能會引發核戰，「以色列會以某種方式做出回應，確定伊朗是否真的負有責任是非常重要的，因為這有可能升級為一場可怕的事情」。