你關心孩子的理財教育？你也認同孩子的理財教育愈早愈好，但卻不知道該從何下手？根據中華民國財金智慧教育推廣協會（FINLEA）公布：「全台親子理財現況大調查」，雖然是幾年前的舊資料，但是相信當時數據應該與現況應該相差不遠；據統計，針對育有6至18歲子女的家庭，發現高達96％的父母認同理財的重要性，但是對於教導孩子理財要從哪裡開始、又該從何時開始？許多家長仍存有不少疑問與迷思……。

經常聽到「孩子的教育不能等！」，這是身為父母的你我都明白的道理，只是仍有不少力有未逮者將原因歸咎於「沒有時間」、「孩子還太小」、「不知道該怎麼教」……，殊不知這些都是偷懶怠惰的藉口，如果只是因為父母懶得教，很可能就此抹煞了孩子的學習動機，國內知名親子理財專家馬哈提醒：「這是很可惜的，及早讓孩子養成良好的儲蓄習慣，學會聰明花費，打破金錢的迷思！」

金錢價值觀自己教，你也可以成為孩子的金錢教練！

首先，如何善用生活中每個花錢的機會，讓孩子更熟悉金錢？馬哈指出，從小灌輸孩子的財商教育，5、10、15歲都是關鍵期，而引導最好的方式不是「說教」，而是讓孩子有更多「參與」和「實踐」的經驗，以下依不同年齡層區分為3個階段：

階段1、從5歲開始開啟孩子的金錢對話

首先，跟孩子帶著孩子認識金錢的長相，同時一起思考何時會需要用到金錢？接著跟他們討論金錢的價值，包括：金錢可以為我做什麼？少了金錢傍身會發生什麼？有哪些東西是金錢買不到的？「這些父母都可以自己教，日常生活中有許多素材可以使用。」馬哈舉例說明，不妨打開皮夾，帶著孩子一起認識不同金額的金錢，仔細數數看總共有幾張鈔票、多少零錢，一起來算數學。

階段2、10歲起培養孩子管理金錢的能力

到了上小學的階段，馬哈建議，可以透過零用錢教孩子理財這檔事，讓孩子擁有屬於自己的一筆金錢，並從旁觀察他們會怎麼運用，這其間父母可以充當孩子的銀行「父母銀行」，例如：孩子存入40元，父母會返還給孩子50元，這多出來的10元就是利息錢，「當孩子知道你給他很高利息時，相信大多數的孩子都會願意存錢到『父母銀行』。」

階段3、最晚15歲開始培養孩子的理財能力

馬哈回想一位朋友曾經對她說：「妳讓孩子讀高中時就學投資，會不會太早了？孩子可以承受投資上的虧損？」關於這個問題，馬哈認為，一點都不會太早，像「股神」華倫･巴菲特11歲時就已經開始投資了，在美國，父母很早就跟孩子談論「股票」，帶著孩子一起存股、參加股東會，因此別擔心教得太早，從小開始學習如何存錢、用錢、賺錢，孩子與你的人生可能更幸福一點。

3建議告訴你：年輕人一定要存錢，告別精緻窮！

正所謂「理財有如種樹，打好根基最重要！」理財教育從小做起不嫌早，學習讓口袋慢慢變深、變大，時下年輕人也不用再窮忙、當「青貧族」了；就從今天開始，做自己的財務長！

根據統計，時下Z世代（14歲至28歲）年輕人有超過6成不懂理財，這是多麼可怕的數字啊〜以下馬哈提出3個中肯建議「年輕人一定要存錢，告別精緻窮」：

建議1、年輕人理財首要重「選擇」問題

理財是一輩子的事，愈早開始學習，愈能提早享有更多的「財富自由」。首要之務在於懂得精打細算、做一個聰明的消費者，基本上就是不亂買東西、隨意花用，落實計劃開銷、為將來儲蓄，這樣才能有效加快存錢腳步，「這裡先說不是說年輕人不能花錢，只是你的錢就只有這些金額，如果你決定要吃大餐，那麼可以投資的金額就要變少，這是『選擇』的問題。」

馬哈以自己為例，目前就讀高二的兒子將今（112）年全民普發6000元現金定期存股，半年下來已有7％報酬率，算是一個滿合理的投資報酬率，而這也是選擇要不要理財的「結果論」：善用複利創造金錢價值、讓「帳戶裡的存款金額」幫你工作，當投資獲利時，口袋裡的籌碼自然就變多了〜說到底，理財規劃愈早進行愈好，充分利用時間複利效果、及早布局「把小錢滾成大財富！」

建議2、強化個人理財技能，告別金錢焦慮

針對年輕人理財，馬哈進一步分享生活周遭所見所聞，在她身邊有不少年輕人屬於「月光族」、「躺平族」，經常聽他們自嘲沒錢、沒車、沒房，究竟Z世代年輕人還可以怎麼做，來提升理財能力並解除金錢焦慮？

這部分馬哈指出一個思考癥結點：年輕人不要一想到理財，直覺反應就是「好難喔〜」，最重要的是開始做了沒？「你國中、高中時可以說不懂、沒時間不學，等到大學畢業、出社會後也還是要學，倒不如把握每一次接觸的機會，學習如何存錢、儲蓄、理財。」

至於具體可以怎麼做？她建議，不妨從自己有興趣的主題開始，首先，從每個月存十分之一的零用錢做起、等到過年領到紅包錢再一併拿來存股，在挑選投資標的上，像是近期市場高度關注的高息ETF基金，就是不錯的選擇，「只要有好的開始，就是成功的一半，盡早開始投資，善用時間所帶來的複利效果，讓自己的未來過得幸福一點。」

建議3、投資≠賭博，財商知識趕緊學起來

最後，馬哈並殷殷提醒，時下許多年輕人在投資交易時習慣「開槓桿」、以小博大，這一點需特別留意，因為那已經不叫做「投資」了，而是「賭博」〜賭贏了、錢變多了，當然開心，但是萬一輸了，辛苦賺來的血汗錢，可能就此消失……。

因此，在做任何投資理財之前，一定要先想清楚：自己已累積足夠的理財知識、心臟也夠大顆，可以面對眼前投資失利的事實？更甚者，如果全數都賠光了，晚上還能睡得安穩？「通常你的投資理財知識增加，你的投資績效也會增加，像我跟兒子因為學習了財商知識，不僅提升個人投資技能，投資獲利的機會也變高了，也就是勝率提高了。」

影音連結：https://youtu.be/AntzpFdNMXg?si=jh0Oiga-dp5PPt52