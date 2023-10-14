潛艦國造爭議爆不停，綠營仍緊咬國民黨立委馬文君洩密，試圖操弄選舉氣氛，催出選票。前海軍艦長黃征輝表示，民進黨不理真相澄清，只管反覆炒作選舉，國民黨就算不屑搞奧步，也別自以為名門正派，要思考綠營邪門歪道招數。

「如果任何人要透過戰爭達成任何目的，這個人是禍國殃民的民族敗類！」黃征輝13日在《新聞大白話》直言，最近像馬文君的事情，有沒有洩密？國防部可以立刻澄清的，但他不抓，也不做澄清，就反反覆覆地炒作。

「接著就是國民黨在操盤的，我想請問你一下。」黃征輝指出，如果今天有人建議你：類似像王立強這種事件，我們來做一個，誣陷民進黨？「你會不會採納？我在想他不會採納！」如果我們來弄個兩顆子彈，也來誣陷民進黨，最後選舉之前，侯友宜被打兩槍，你會不會做？你也不會做！為什麼不會做？因為國民黨自認為是名門正派。國民黨真的是人才濟濟，像這次侯友宜訪美，真的動起來時，國民黨真的各種人才都有。

黃征輝強調，如果讓自己選一個門派，國民黨有點像華山派，他會獨孤九劍，好厲害！可是民進黨他會棍、刀、槍，他會打暗器，還會下毒，他全都會！所以要跟民進黨打選戰，一定要記住，你不要以為你是名門正派，「你要去想想他們這些邪門歪道！」