以色列國防軍周五（13日）襲擊了黎巴嫩南部邊界的1輛搭載媒體工作者的車輛，《路透社》攝影師伊薩姆·阿卜杜拉不幸遇害，另有5名其它媒體工作者遭到炸傷，其中包括多名《半島電視台》工作人員。

South Lebanon |



Israeli military targeted [@AJArabic] and [@Reuters] teams. One journalist killed and 2 other seriously injured pic.twitter.com/fAcwKzPfuP — Younis Tirawi | يونس (@ytirawi) October 13, 2023

綜合《以色列時報》（Times of Israel）引述外國媒體報導，路透社攝影師阿卜杜拉（Essam Abdullah）不幸喪生，而《半島電視台》（Al Jazeera）的記者約克達（Carmen Jokhdar）和布拉科雅（Ellie Brakhaya）受重傷。

加薩走廊衝突持續中，這場交火始於上周六（7日）巴勒斯坦反抗組織哈瑪斯發動的「阿克薩洪水行動」，該行動包括朝以色列中部與南部發射大量火箭，還有武裝人員從陸地、海上和空中滲透至以色列。

哈瑪斯表示，這是對佔領東耶路撒冷的阿克薩清真寺的襲擊以及以色列人對巴勒斯坦人不斷暴力行為的報復。以色列軍隊對加薩地帶的哈瑪斯目標發動了「鐵劍行動」回擊哈瑪斯。