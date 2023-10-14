以色列7日遭到巴勒斯坦激進組織哈瑪斯突襲，傷亡慘重。前立委郭正亮指出，以色列把首都從特拉維夫遷到耶路撒冷，還引進俄、烏猶太人搶奪屯墾區土地，美國竟然都承認，造成哈瑪斯反撲。國民黨台北市市議員徐弘庭指出，現在鷹派永遠當道，20％的人讓政治的敵意螺旋不斷升高，造成了以巴的互相傷害。我們也要擔心美中，甚至我們台灣跟中共也遇到這樣的狀況，情緒如果堆疊到敵意螺旋確立，台灣就愈來愈危險。

徐弘庭提到，自己過去曾經參加過美國國務院的一些交流計畫，裡面有全世界二十幾個國家的政治人物一起參加，每個人都講說「William！台灣好危險啊！你們還好嗎？」結果這三、四年過去了，他們又說：台灣真的很危險！「我就說：台灣是很危險沒錯。但是呢，我的同學裡，有亞塞拜然跟亞美尼亞打仗的，以巴也打仗了，我也有裡面的朋友，俄羅斯跟烏克蘭也打仗，你們都打仗了，反而我們沒事！」

「當然只是開玩笑的，但我就跟他們講，可能空前緊張，但也空前安全！」徐弘庭表示，但是這裡面有一個很重要的重點，以巴為什麼會這樣子？其實最大的原因在於說，整個政府現在已經陷入了所謂「敵意螺旋」！

「我們其實也很擔心，美中遇到這樣的問題，甚至我們自己跟中共，也遇到這樣子的狀況！」徐弘庭強調，以巴的問題其實很簡單，就是以色列極右派政府的pushing壓迫，造成了巴勒斯坦認為，他們好像非做一些動作不可。坦白講，現在的這個時間點裡面，鷹派永遠當道，現在美國國會裡面有人不反中嗎？或如果有人不反中，有人敢講他不反中嗎？或有人敢幫中國大陸講好話嗎？這樣就會出現所謂敵意螺旋的狀況！

徐弘庭指出，你會發現說，永遠最具情緒性的、最具攻擊性的那些語言，都是最受歡迎的，那到最後會發生什麼事情？就會發生以巴這樣一個狀況。可能百分之70、80的巴勒斯坦人會認為說，我們沒有必要跟以色列搞到這樣子，因為我的代價是很大的！但是那20％的人認為說：我一定得做些事情！你看，以色列現在對我們壓迫成這個樣子。但是他一做這個動作之後，以色列反應是很強硬的，他說：沒有一個哈瑪斯會活著！

徐弘庭直言，這個附加的傷害一定會很多，會有太多的人受牽連。那我們回去溯源來看，為什麼會走到這一步？結果發現是什麼？竟然是因為政治上，大家陷入了敵意螺旋！從我們自己國家、台灣、中華民國的角度上看，民眾要好好思考一件事：我們要讓這樣的政治上的敵意螺旋繼續存續嗎？會不會演變成這種軍事上突然的，完全預料之外的動作就會發生？因為情緒是堆疊的，敵意螺旋如果確立了，我們就會愈來愈危險！