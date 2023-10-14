美國名校哈佛大學30多個學生組織發表連署聲明，針對哈瑪斯突襲以色列事件，表達親巴勒斯坦立場，認為以色列要負全責，引發多位知名校友強烈反彈，華爾街避險基金大亨艾克曼（Bill Ackman）和其他數名企業領導人，要求哈佛校方提供連署學生名單，要將這些人列為聘用黑名單。前國安會副秘書長楊永明強調，美國華爾街、律師甚至政客，都已經被猶太人把持，但伊朗各國對西方在中東的介入，也已開始忍無可忍。

「你這時候去怪華為？甩鍋吧！」楊永明13日在《新聞大白話》節目提到，以色列的情報組織摩薩德，過去豐功偉業多厲害？結果現在沒有任何資訊，竟然甩鍋給因為他們用華為的手機？其實這就是黑華為、黑中國大陸，國際媒體最後的目標，美國的權力最重視的，還是美中的對抗。

楊永明表示，從哈瑪斯到巴勒斯坦的情況，告訴我們一件事情，國際社會還是以權力為最重要的核心，你要有力量！巴勒斯坦到現在為止，因為他是弱勢、極度的弱勢，幾次戰爭都被打趴，而且是在美國的協助之下，以色列才有這樣的成就，從獨立戰爭、六日戰爭，到贖罪日戰爭都是如此，這是一個權力的展現。而那些華爾街大亨，也是一種權力的迫害。哈佛大學你把名單交給我？哈佛大學當然不會交，當然也做了切割。

「說跟我們學校立場不符合？一點guts（擔當）都沒有！」楊永明指出，但是這是什麼意思？他們為什麼不把這些訊息公開？這些華爾街大亨透過這樣一個訊息，告訴這些美國的年輕人：你不要膽敢去反以色列、反猶太，你未來就沒有好的工作！因為在華爾街、在這些律師事務所、政治的高官，都是猶太人為主，美國的政客都已經變成以色列的律師了！在整個遊說的情況之下，有少數民主黨人當初要提兩國方案的法案，通通被壓下來了！

楊永明強調，所以現在以色列到底怎麼克制？他設立什麼目標？會不會見好即收？這都講得太樂觀了。因為伊朗、土耳其、沙烏地阿拉伯都已經在擔心，現在這個情況，他不是將來反以色列，他其實是對美國、對西方在中東的角色，已經忍無可忍了！