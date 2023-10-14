在野陣營藍白合話題近日愈炒愈熱，但國民黨、民眾黨各有心思，能否成功合作還在未定之天。網路有人KUSO改編歌手周興哲成名曲《怎麼了》，用仿民眾黨主席柯文哲的聲線唱出一曲《藍白合》，歌詞提到「你們的藍白合就是要當正的？」、「誰說我一定要當你副手」、「我們懷念什麼？失去韓國瑜後才曉得」讓網友噴飯絕倒，直呼「大家都在等辣個男人」、「唱出無奈！」

《藍白合》歌詞一開頭就爆出仿柯P的歌喉，讓人噴飯：「你說藍色是你最愛的顏色，你說不想比民調那要如何？怎麼合？」、「怎麼看藍白合？你又不當副的」。進入副歌，類柯P聲線表達不敢信任朱主席和金溥聰：「怎麼合？我怕死了！是不是我合了、最後的、結果呢、就是要、我副的、你正的？這算什麼合？好像怪怪的！」

歌曲另一重點是韓國瑜，提及「怎麼能輕易相信侯朱？韓國瑜才是我的歸宿！」。歌詞結尾「誰叫我們都一樣頑固？（柯敲桌畫面）怎麼會誰都絕口不提要當副？在野不能整合，最大罪人，朱立倫！我們懷念什麼？失去韓國瑜後，才曉得！」該曲9小時累積破萬觀看數，超過2500人點讚。網友表示「大家都在等辣個男人出現！」、「對政治不了解，還真寫不出貼切的歌詞，咪咪老師厲害」、「實在太強啦」、「唱出了全台年輕人的無奈！」