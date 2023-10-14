12日深夜兩派人馬在北市大安區爭鮮迴轉壽司店爆發衝突，從口角演變成全武行，過程中更因刺青男嗆對方「你長得就像茶碗蒸」，成為網路迷因。爭鮮也趁勢推出新活動，網友一看後大讚根本行銷鬼才。

爭鮮13日在臉書發文「想知道爭鮮的茶碗蒸長什麼樣子嗎？來爭鮮吃就知道囉」，推出為期一周的留言抽獎活動，將抽出100名得獎者，留言者tag朋友後並留下「我愛爭鮮茶碗蒸；長得像茶碗蒸錯了嗎」，得獎者可免費領取2個扇貝茶碗蒸，與好友分享，但必須先註冊爭鮮APP會員。

不久後爭鮮再度加碼，周五(20日)前，海鮮茶碗蒸特價只要30元，「海鮮茶碗蒸『超派』」。文章貼出後，短短6小時就超過4000人留言，不少人大讚：「行銷鬼才」、「小編也太會了」、「揪團去吃茶碗蒸了」、「小編很明顯掌握流量密碼」。

全家超商也趁機亂入，在臉書放話「全家的茶碗蒸最好吃」，文章吸引1.1萬人按讚，網友們紛紛詢問：「我長得像茶碗蒸有優惠嗎」、「全家蒸蛋湯超讚」、「小編很懂哦」、「該幫小編加薪了吧」。