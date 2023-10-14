投資人評估銀行獲利和通貨膨脹，加上擔心以色列與哈瑪斯（Hama）衝突發展，美股今天多數收跌。

道瓊工業指數終場上漲39.15點，或0.12%，收在33670.29點。

標準普爾500指數下跌21.83點，或0.50%，收在4327.78點。

以科技股為主的那斯達克指數下跌166.99點，或1.23%，收在13407.23點。

費城半導體指數下跌95.654點，或2.70%，收在3452.970點。（譯者：徐睿承）1121014