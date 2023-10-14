以巴衝突越演越烈，以色列國防軍要求加薩北部約110萬名巴勒斯坦人應在24小內撤離至加薩南部，以色列可能準備發動地面進攻。前立委郭正亮指出，以色列如果真的做得太過分，引起阿拉伯國家的公憤，土耳其跟伊朗就有可能介入。

郭正亮13日在中天《盧秀芳辣晚報》節目中表示，黎巴嫩真主黨、伊拉克民兵、什葉派武裝份子，他們跟當地政府都沒有關係，背後都是伊朗。以色列沒有把這些人當對手，這些人都是蝦兵蟹將，小打小鬧而已，不會構成威脅。

針對「真主黨旅」稱，若華府介入以巴衝突，將以飛彈、無人機和特種部隊攻擊美軍基地。郭正亮對此表示，去打美軍基地，根本就是找死，把美國扯進來幹嘛，美國都已經說不出兵，只是擺兩艘航母在外面，美國是在等伊朗進場。

郭正亮表示，以色列一定會趁著國際輿論還沒非常惡化的時候，狠事做盡，然後速戰速決，讓巴勒斯坦激進組織哈瑪斯10年內都起不來，還把加薩最好的大學炸掉，讓它沒有理工科的學生。

郭正亮點出，以色列如果真的做得太過分，引起阿拉伯國家的公憤，就會有錢出錢、有力出力。一般人估計不是直接出兵，土耳其全世界軍力排11名、伊朗排17名，他們不會出兵。可是他們可提供大量無人機，至於卡達跟沙特就出錢，大概會是這種模式。

郭正亮接著指出，沒有人認為埃及會介入，有可能介入的是土耳其跟伊朗，土耳其總統艾爾段最喜歡塑造民族主義的味道，出來罵美國，說航母怎麼可以開過來，接下來就看他有什麼動作。