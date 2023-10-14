俗稱「菜瓜布肺」肺纖維化初期咳嗽症狀，總讓人誤會是小感冒而延誤就醫，尤其發病原因不明的「特發性肺纖維化」病情不可逆，未及時治療，5年存活時間竟比許多癌症還低！台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長王鶴健表示，當肺部開始有纖維化的跡象，醫師在聽診後背下肺葉時，就可聽到有如魔鬼氈撕開的聲音，呼籲民眾若有出現「咳、喘、累」3大症狀且已經持續8週以上，應儘快到胸腔內科檢查。

●肺纖維化比癌症致命？ 高管確診不到1年病逝

為了加強肺部疾病如肺阻塞、肺纖維化等衛教推廣，台灣胸腔暨重症加護醫學會取其諧音「走一走」會喘，將每年9月19日訂為台灣肺纖維化日。今年首度攜手中華民國風濕病醫學會，並邀請國健署菸害防治組組長羅素英蒞臨指導，於日前號召逾5百名高危險族群（50歲以上、吸菸者、自覺有咳、喘、累的民眾以及自體免疫疾病病友）在大安森林公園舉辦「肺常有意思 健走嘉年華」活動，一起走出戶外，守護自身肺部健康。

肺纖維化的發展過程會由肺底往肺尖方向移動；周邊往中心方向蔓延，「就像溫水煮青蛙一般」。王鶴健分享，曾收治1名企業高階主管，平時有咳、喘症狀，自認身體硬朗還能負荷，便不以為意，加上當時沒有「聽診後背下肺葉」的完整檢查觀念，直到1次健檢時發現CA19-9指數偏高，誤以為是惡性腫瘤，轉診至胸腔內科才發現確診特發性肺纖維化，很快地病情急性惡化，不到1年即病逝。

王鶴健指出，特發性肺纖維化不可逆，病友容易因外部因素刺激導致肺功能急速下降，嚴重者走幾步路就覺得氣喘吁吁，甚至感到呼吸困難，由於疾病進展因人而異且變化多端，若未及早發現並適當治療，5年存活時間比許多癌症還低。中華民國風濕病醫學會理事長鄭添財強調，自體免疫疾病病友也是肺纖維化的高風險族群，提醒病友對於呼吸道症狀或身體異狀千萬不可掉以輕心。

●護肺3招教你聰明「纖」定位 及時把關肺部健康

為提高大眾對於肺部健康的警覺，專家們在活動現場傳遞「護肺3招」，包括民眾若有「咳、喘、累」3大症狀務必提高警覺，高危險族群應落實「聽診後背下肺葉」的完整檢查，自體免疫患者每3至6個月應定期安排肺功能檢查。專家提到，肺纖維化常見症狀為「咳、喘、累」，臨床觀察到患者往往都要咳到無法入睡，或打擾到別人時才肯就醫，一旦確診肺功能早已嚴重下降，重病者還需住院插管。此外，慢性阻塞性肺病（COPD）也易遭大眾忽略，建議民眾出現「濕咳、多痰、易喘」症狀且持續達3周以上，就請儘快就醫求診。

王鶴健說明，目前特發性肺纖維化的成因尚不清楚，但50歲以上男性、有吸菸史、肺纖維化家族病史、長期胃食道逆流或是曾暴露於高粉塵環境工作者，都是高危險族群。尤其當肺部開始有纖維化的跡象，醫師在聽診後背下肺葉時，就會聽到有如魔鬼氈撕開的聲音，當懷疑為特發性肺纖維化者，則會進一步安排高解析度電腦斷層掃描以判斷是否確診與疾病侵犯的範圍。

自體免疫疾病病友因免疫系統錯亂，導致疾病敵我不分地攻擊器官，一旦侵犯到肺部就可能發生肺纖維化，若未及時治療將進展為「漸進性肺纖維化」。鄭添財舉例，近期有1名罹患風濕性關節炎不到1年的病友，檢查竟發現肺部 嚴重纖維化，讓他深刻感受到疾病進展難以預料，因此呼籲類風濕性關節炎、硬皮症、乾燥症、皮肌炎、多發性肌炎、紅斑性狼瘡等自體免疫疾病病友，無論是否出現「咳、喘、累」症狀，都建議每3至6個月定期安排肺功能檢查來追蹤。

雖然肺纖維化無法根治，病情傷害也不可逆，但近年已有抗肺纖維化藥物可協助病友改善症狀，恢復生活品質，甚至能延緩肺功能下降程度，避免疾病持續惡化，鄭添財強調，病友也要配合醫囑，若有症狀都要即時向醫師反應，切勿自我診斷，錯失黃金治療時機。

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