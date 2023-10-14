京都的茶道和果子不光是精緻，背後也包含著特殊意義。（圖／張齡予提供）

連續假期該去哪呢？有不少國人趁著日圓貶值瘋狂往日本跑。主播主持人張齡予日前也跟先生Ryan及退休的公公與婆婆來場四天三夜快閃京都大阪「double date四人遊」！這是張齡予第一次跟公婆出遠門一起旅行，她笑說：「要說不緊張是騙人的，很多新婚夫妻度完蜜月就鬧翻，我也很怕幫公婆安排行程有誤差，會讓長輩不開心。」為此出發前她跟先生及小姑進行好幾場秘密會議，確保所有安排都會是公婆會喜歡的，「比考中餐丙級證照還要認真啊！」

辛苦工作一輩子的公公終於屆齡退休，過去大多都是在海外派駐，很少有機會跟家人一起出遊，這次出遊也是張齡予老公創業黑羚創辦商務中心後第一次帶爸媽出遊，而且還多了一個媳婦，因為行程很趕，只住三個晚上，所以她先生決定「要用奢華的方式款待讓兩老徹底震懾」，地點選在婆婆最喜歡的文化古都京都，定調「婆婆的圓夢之旅」，希望可以給終生省吃儉用、把最好的都留給小孩的公婆了解，孩子已經有能力回饋父母、已經長大了，未來他們也可以安心含飴弄孫，好好享受人生。

京都嵐山的福田美術館，據說有1500多件藏品，竹久夢二讓張齡予愛畫的藝術家婆婆很喜歡，美術館的建築物本身也很美。（圖／張齡予提供）

在京都的住宿，選擇了很有日式風味，著名三井集團十七世紀總領家宅第改建的HOTEL THE MITSUI KYOTO，正面對世界遺產二條城，在飯店首次體驗了日本的傳統茶道，終於理解到日本抹茶過去被當作藥養生的歷史，也因為良藥苦口，才得搭配甜膩的和果子，是一段有趣背景探索。

循著這樣的脈絡，白天行程小倆口安排兩老去京都著名竹林所在地、電影水戶黃門取景的「嵐山」，在2019年剛開幕，收集了江戶時期至今最好的藝術作品的「福田美術館」參觀完擅長畫美女的夢二畫作，在館內僅對訪客開放的座位區正對知名景點渡月橋河畔，遠眺清幽的自然風光，少了跟其他旅客擠來擠去的喧囂，張齡予也推薦給所有年齡層的朋友。

嵐山著名的竹林必須一看，不過現場滿滿都是人，要拍出照片中的效果要需要有些技巧。（圖／張齡予提供）

不過到了「嵐山」，主要目的就是壯觀的竹林小徑，坐上京都傳統的人力車，對過去去過日本非常多次、爸爸還沒創業前還是企業派駐日本銀座代表的張齡予來說，竟然也是全新的體驗，「老實說自己去的話，肯定捨不得花錢在人力車上，但是為了要給公婆難忘的回憶，有點貴也是要刷下去了！」

傳統的人力車，帥氣的小哥穿著傳統服飾，快步腳程穿梭京都的小巷街頭，一瞬間還真有種恍惚的時代感，自己也像是來到江戶時代電影主角，非常有意思。小哥還有超高技術的拍照技巧，快速把顧客帶到私房打卡點，抓緊角度跟時機，一舉拍出時尚大片級美照，還邊拉車邊講歷史，甚至有些江湖逸事，行程結束後，公婆都覺得果然物有所值，她也認為一生很值得體驗一次。

這裡是電影水戶黃門的場景，張齡予和先生選擇一趟70分鐘行程簡單繞世界遺產天龍寺一圈，公婆都覺得雖不便宜但很值得。（圖／張齡予提供）

京都住了兩天，接著到大阪，因為也得從大阪關西機場回家，沒太多時間閒逛，剛好又遇上阪神虎封王、店家怕暴動紛紛關門的奇妙時間點，所以只有白天到了位於心齋橋筋商店街的大阪浮世繪美術館，不大的空間卻收集了兩三百年前，包括葛飾北齋、歌川廣重、喜多川歌麿、東洲齋寫樂等明星浮世繪畫家的作品，在這可以近距離地欣賞到江戶時代以降的作品，是另類認識關西的好方法，正樓下的鳥取和牛鐵板燒，「午間特餐折合台幣五百左右，就可以吃到拿下第一名和牛賞的鳥取和牛鐵板燒，我覺得非常划算。」

不過現在在主持健康節目《健康零距離》的張齡予，看到許多國人到日本都最愛去藥妝店買藥帶回台灣，她也提醒國人「千萬不可以帶太多」，也盡量不要幫親友代購藥物，國內規定非處方西藥或錠狀膠囊食品，同一種不得超過12瓶，所有藥品總量不得超過36瓶，而且各國藥品管制標準不一，皮膚用藥、痠痛藥膏可能與皮膚接觸造成傷害。

車夫邊用英文講解，邊把人拉到最美的拍照點，相當專業。（圖／張齡予提供）

「像是日版的大正感冒藥，就不能帶進台灣，因為裡頭添加『Dihydrocodeine』，這是一個強效的鎮咳成分，在台灣並未核准添加使用於綜合感冒藥中，被抓到恐怕會有法律責任的；另外日本很紅的一款止痛藥有某個版本含有鎮定劑，有造成血小板低下的風險，不一定適合所有人，購買前都一定要先問清楚。」張齡予提醒不管內服外敷的藥品，都要醫生開立過最好，以防過敏，而且從國外帶回來的藥品、保健食品只能自用、不能販售，避免誤觸食安法（最高罰300萬），藥事法（最高罰5000萬），可就得不償失了。