2019年劉俊謙憑著電影《幻愛》入圍了金馬獎、香港電影金像獎等許多最佳男演員、最佳新演員等獎項，把他的知名度從香港擴展到台灣，從舞台劇演員、電視演員、電影演員……然後來台灣接拍了入圍本屆金馬獎7項大獎的《小曉》，拍攝時要講比較不熟悉的語言、要面對較為陌生的工作環境，不是只有角色寂寞，人在異鄉的劉俊謙也寂寞，或許因為寂寞，讓這個角色、讓這個詮釋的人，更有血有肉，更明明白白看到他的苦悶。

劉俊謙回憶拍攝《小曉》時正經歷疫情嚴峻的時候，跟導演、跟女主角林品彤先透過視訊碰面，來台灣工作一待就是五個月，一開始還覺得新鮮，但慢慢理解要用新的語言演戲了，廣東話的思維得打破、文化差異的隔閡得消除，加上疫情，工作之外都一個人待在飯店，還得怕確診要隔離影響進度，心理壓力非常大。

「我現在想起來也會覺得很痛苦，有時候我會出去公園走走，但是街頭上也不會見到有很多人，那時還記得是（疫情）有點越來越嚴重的情況，但是我覺得剛好是這個狀態，可以放到劇中這個角色（保羅）裡面，因為故事就講他是一個香港人，一個人來到台灣，然後教書，我覺得剛好那個狀態是很貼近的。」

（圖／許方正攝）

怎麼在異鄉好好表現、怎麼好好生存下去、怎麼在生存的環境中做出選擇，孤獨的時候需要依賴、想要感情有個歸處，在《小曉》中的保羅面對這些困境，劉俊謙說：「站在一個道德的層面來講的話，他是可能有不對的地方，但是我是能夠理解為什麼他要這樣做。」

「我覺得在這個戲裡面每一個人都是很孤單的，他們在生活裡面好像是往前走，但同時我覺得他們被困在生活裡面，然後好像每一個都是籠中的貓頭鷹一樣。」

（圖／許方正攝）

正式訪問前跟劉俊謙聊天，他曾經在北藝大就讀一陣子，當時就住在關渡的學校宿舍裡，每天下課就是看山、看海，當時的劉俊謙就已經體會過那種身在異鄉的孤獨跟寂寞了吧，連他自己都不諱言常常被困住。

「因為可能我是一個會想很多的人吧，很麻煩的一個人，很多時候會去想為什麼我要這樣做？人生的意義是什麼？表演的意義是什麼？電影的意義是什麼？可能我這個人的世界觀，我在追求的事不是成功，意義對我來講更重要，所以很多時候我都會被困在好像一個輪迴裡面，我做到一個東西，但是我覺得這個是不是真的我想做的？然後不斷的再重複。」

太常思考、不接受安定，對劉俊謙來說，習慣了一個模式後，就會失去彈性，舞台劇出身讓他得到一個概念，不要因為角色而做出決定，即使發揮空間再大，也要看整體，覺得是好的故事就會有興趣。

（圖／許方正攝）

「我覺得《小曉》有很強烈的一種生活感，很多時候我看到的一些戲，比方說好像事件性很強的戲、很緊湊的戲，我覺得好看，但我慢慢發現它不是我的口味，我比較喜歡像韓國導演李滄東的電影，你要講出他發生什麼事嗎？有點難，但最後那個角色，發生在他身上的，他的改變、他的感受、他累積的東西，會讓我覺得很深刻，然後我會有一種很強的after taste（餘韻）。」

「《小曉》同樣有這種感覺，你說它裡面的東西很戲劇性嗎？沒有，裡面的人物有講出一些很金句嗎？沒有，他們好像都沒有講什麼，但慢慢我會看到整個戲裡面，有一種很鬱悶、很壓抑的氛圍，然後這個東西在現代的社會，我覺得很貼近。」

有時引發共鳴的不是只有大悲大喜的情緒，慢慢纏繞誘發而出的感觸，才會緊緊紮根，身在寂寞裡的生存之道，先懂得才能好好存活下來。

（圖／許方正攝）

劉俊謙

生日：9月26日

2019年憑電影《幻愛》獲得第26屆香港電影評論學會大獎最佳男主角，並入圍第57屆金馬獎最佳新演員、第39屆香港電影金像獎最佳新演員等獎項

2021年演出電影《梅艷芳》，飾演張國榮一角

2023年與林品彤、陳意涵合作電影《小曉》

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