彰化縣大城鄉萬安宮廟婆羅美智（64歲）是全台灣唯一阿兜仔廟婆，國台語都會說，還會收驚解籤，相當特別，她來台34年，早已是「正港呆丸郎」，除她之外，百歲神父賴甘霖來台授課行醫超過半世紀，死後捐贈大體成為大體老師，另外，瑞士修女布素曼則是深入台東服務弱勢族群，直到75歲辭世前一天還在做居家服務，最後葬在台東關山。

智利國籍拉丁血統的羅美智，28歲那年從智利去巴西探望哥哥，因緣際會認識了大她10歲的丈夫，2年後嫁到台灣，夫妻倆本來在台北開自助餐店，後來丈夫回彰化當起輔順將軍廟廟公，未料2002年丈夫卻意外在午睡中過世，留下她和一對稚子，羅美智身兼母親和父親二職，也挑起廟婆的擔子，成了3百年歷史的萬安宮廟婆。

西班牙神父賴甘霖來台半世紀，在台大、輔大教書作育無數醫界英才，當年拿到台灣身分證時他忍不住開心親吻。（圖／報系資料照）

羅美智說台灣和智利都是她最愛的地方，2016年取得永久居留權後，台灣貨真價實成了她第二個家。來台34年她只回去過兩次，一次還是廟方和鄉里集資讓她和兩個孩子回去探望高齡父母，「回到智利跟爸媽還有親友聊天，我一直說『丟阿、丟阿』，兒子推推我說媽媽妳在說台語，oh my God，真的變台灣人了！」

外國人奉獻台灣，感動人心故事無數。其中，來自西班牙的天主教耶穌會神父賴甘霖是獲殊勳歸化的正港台灣人，他擁有醫學及神學雙博士，1969年來台超過半世紀，曾在台大醫學院授課及行醫，作育無數英才，也是輔大醫學系及輔大醫院成立的重要推手。2015年獲總統府頒發三等「景星勳章」，並在2017年獲得殊勳可申請歸化我國籍，也是台北市獲此殊榮的第1位外國人。2022年6月賴甘霖離世，享嵩壽105歲，遺願是死後將自己捐給輔大醫學系作為大體老師，也是他貢獻大半輩子給台灣後的最後1次奉獻，感動無數師生和社會。

另外，台灣最艱困的年代，瑞士「聖十字架慈愛修女會」陸續派修女深入台灣偏遠地區，具有護理師執照布素曼修女秉持「哪裡有需要，就往哪裡去」，1963年當時28歲的她從瑞士飄洋來到台灣，再也不曾離開，一待就是47年，默默服務台東的弱勢者。2010年1月布素曼修女以75歲高齡辭世，臨終前一天仍堅持居家服務病患，她曾說「台灣就是我的故鄉，這裡是比瑞士還要美麗的國家，我要埋葬在台灣」，眾人將她葬在奉獻半輩子以上的台東關山。

瑞士布素曼修女在台東奉獻心力給弱勢族群，過世前一天仍在進行居家服務，感人事蹟永留人心。（圖／翻攝「聖十字架慈愛修女會」官網）

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