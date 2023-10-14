2024總統大選，「藍白合」會前會將於14日登場。民眾黨總統參選人柯文哲競選辦公室表示，將討論民調、辯論方式；國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室則表示，討論議題不設限。前立委沈富雄表示，除了民調，柯文哲還提出第二招，現在國民黨勉強接招，來一場藍白2對2會談，但這些都是在「浪費時間」。

針對藍白合議題，沈富雄13日在政論節目《少康戰情室》中表示，這是藍白淘汰賽，兩個去掉一個，然後剩下一個，才去跟民進黨總統參選人賴清德比，這個怎會是藍白合呢？還有柯文哲若輸了，他連當副的陪侯友宜都不肯。他認為，國民黨應該大力殺回去，柯文哲才會緊張，才會對你有一點敬意。

沈富雄接著表示，除了民調，柯文哲還提第二招，柯文哲之前都罵國民黨不接招，現在國民黨勉強接招，就來個2對2「黃金會」，這些都是在浪費時間。因柯文哲有戒心，他會認為，如果只提一個民調，萬一國民黨什麼都接了，他怎麼辦？也就是說，柯文哲猜測國民黨不願意辯論，所以再加一個辯論。

沈富雄指出，民調是一招、辯論又是一招，柯文哲篤定說，國民黨這兩個都不敢接。所以侯友宜才說辯論就辯論，口才不好，但誰沒辯論過，又有什麼好怕的；沈富雄認為，侯友宜接這些招的方法，都是掉入柯文哲的陷阱，柯文哲就是看準他的弱點。