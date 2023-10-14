炎炎夏日換季時發現之前的牛仔褲穿不上去？感覺肚子多了一堆肥肉，腰圍不知不覺大了一圈？努力執行減重計畫卻發現頻頻卡關？聯欣診所李亮儀營養師表示，若有上述問題者建議先檢視自己的生活型態，並藉由基本的血液檢查包含了肝、腎指數、甲狀腺功能是否正常。

李亮儀營養師指出，從生理學角度來看，肝臟負責身體多個生化反應，例如合成脂蛋白、脂肪燃燒與代謝也在肝臟中進行。所以體內若有太多的毒素，或者氧化壓力太大，那麼肝臟就會延緩燃燒脂肪，先去處理毒素、進行排毒。因此，好好保護肝臟才是順利減重的基礎。

●體重降不下去是肝臟出問題？ 營養師揭曉3大傷肝行為

然而甭提保護肝臟，不少人反而因為不健康的飲食型態，導致內在脂肪堆積而形成「脂肪肝」。資料顯示，國人脂肪肝盛行率約為33.3%，若置之不理就會往不可逆的「肝臟纖維化」甚至是「肝癌」的方向進行，因此最好在形成脂肪肝之前便注意保養。而想養好肝臟，首先要注意是否有以下3種情形：

1. 飲食不當。長期外食並攝取過多高油脂、高熱量的食物，或是為了「日常小確幸」而經常喝含糖飲料，這些食物皆須於肝臟中代謝，來不及代謝的脂肪就會囤積在肝臟中，最後形成脂肪肝。

2. 過量飲酒。酒精主要靠肝臟代謝，過程中需要乙醇去氫酶（ADH），將酒精變成乙醛與乙酸，這些代謝產物會抑制肝臟中粒線體「ATP」的合成，導致脂肪囤積在肝臟中，並造成肝毒性。由於台灣人普遍缺乏酒精代謝基因「ALDH2」，因此建議盡量少飲酒，即使位處需要喝酒的場合也應適量飲用。

3. 生活壓力大、環境毒素過多。人類在遇到壓力或環境毒素時身體會產生大量自由基，使肝臟忙於解毒，因此應注意身心的平衡，並盡量少暴露在環境的毒素之中。

●改變飲食習慣是護肝第一步！日常飲食這樣吃減重又養肝

李亮儀營養師表示，最簡單的「養肝」做法，便是選擇能夠養肝的食物種類，無論是外食或是家中烹調，只要有意識或刻意地去挑選食材，就能簡單保護肝臟。選擇食物時建議盡量少吃加工製品，並以以下食材為基底：

1. 含硫化合物及十字花科蔬菜：如大蒜、洋蔥、韭菜、綠花椰菜、高麗菜等，能提升肝臟解毒能力。

2. 優質蛋白質：多攝取植物性蛋白質，或雞蛋、魚肉與雞肉，能讓肝臟有足夠能量合成充足的白蛋白、脂蛋白與免疫球蛋白，並協助營養與廢物的運送。

3. 彩虹蔬果：含有植化素與抗氧化維生素，可以提昇穀胱甘肽在肝臟中的抗氧化能力。

4. 礦物質硒：協助清除自由基、減少肝臟的負擔，可從海鮮、巴西堅果、蛋與發酵食品中獲得。

5. 維生素B12/葉酸/鎂：可攝取肉類、乳製品、蛋及深綠色蔬菜，用以協助肝臟代謝。

再者，保持充足睡眠亦能幫助養肝，建議盡量於11點前平躺在床上，讓血流能順利進入肝臟，並獲得完全的休息與修復。習慣追劇、熬夜者，記得設下停損點，切勿因為劇集過於精彩而晚睡或熬夜。優質睡眠除了能讓身心愉悅，更可以促進脂肪細胞產生瘦素（Leptin），能有效抑制食慾。

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