以軍13日空襲加薩，報復巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯突襲，當地冒出陣陣濃煙。（路透）

巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯突襲以色列後，引發雙方激烈交戰，戰火仍未見停歇。前立委郭正亮昨(13日)在中天電視《盧秀芳中天辣晚報》中指出，這一次以色列打法一定是「你要衝著我來，我就直接把你滅了」，把狠事做盡、速戰速決。

郭正亮在節目中分析，這一次以色列打法一定是「你要衝著我來，我就直接把你滅了」，趁國際輿論還沒有非常惡化的時候，把狠事做盡、速戰速決，認為以色列的想法這樣。

郭正亮進一步談到，以色列打加薩走廊也炸掉最好的大學，讓你沒有理工科的學生，做到這個程度耶，這一次鐵了心；他並不認為周邊國家可以幫上大忙，這一次軍事上想要跟以色列打的都不會成功，即使伊朗要介入，但美國航母在看著。

郭正亮指出，唯一想的到可能碰到無人機攻擊，但也要考慮到距離問題，可是會不會逼到其他國家介入的這一步，大家講說如果以色列做的太過份，引起阿拉伯國家公憤，大家有錢出錢、有力出力，可是有力出力這一部分，一般人估計的「不是直接出兵」。