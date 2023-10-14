網路流行語不斷更新，一名男網友分享，不知道是不是自己與社會脫節太久，表妹常在IG上發雞湯文鼓勵大家正向思考，但偶爾又會突然說「我emo了！」，讓他完全看不懂這在演哪齣，引起網友熱烈討論，不少內行人表示，emo就emotion的縮寫，現在算是個網路流行語，用來表示憂鬱、傷感、不滿意等意思。

一名網友昨在PTT上發文表示，他最近滑IG看表妹經常發一些雞湯文，鼓勵大家會越來越好，然後偶爾又會突然說什麼「emo」了，讓他完全看不懂這是在演哪一齣，也忍不住好奇詢問「這是什麼新世代潮流？」

貼文引起網友討論，「來自emotion，憂鬱的意思」、「就抑鬱啦」、「我40歲都知道這是憂鬱的意思，原PO到底幾歲」、「emo就是有情緒」、「Emotional damage也很常聽到」、「emo這個用法真的很蠢」。

而「emo」最早起源於1980年代的美國華盛頓，當時流行的一款音樂「emotional hardcore」，簡稱「emocore」或「emo」，樂團在表演時會流露出自然的情緒，影響後來的搖滾樂很多。到了2021年「emo」這個詞在大陸爆紅，成為大陸年輕人愛用的流行語，在微博、抖音與小紅書等平台上很常見，多用來表達心情不好、傷感、我不滿意等意思，就是「emotional（情緒化）」的縮寫。