提到減重就是少吃多動，但睡眠也是很重要的因素。嘉義基督教醫院家醫科醫師安欣瑜表示，根據研究文獻，每天睡眠充足者，體重會自然下降，睡眠時間較短的人易有5種變化，例如食慾增加、渴望高油糖食物、想吃消夜、白天容易變得久坐不動，並容易流失肌肉、保留脂肪。顯示出充足睡眠對減重的重要性。

安欣瑜在其臉書粉專表示，根據2023年發表的一篇文獻綜述，睡眠時間較短，每天睡不到5~6小時者的身體有以下變化：

1. 控制食慾的關鍵荷爾蒙飢餓素會增加，瘦素減少導致食慾增加。

2. 活化大腦控制飢餓感及食物選擇的區域，食物帶來的愉悅感更加強烈，且會更想吃高碳水、高油及高糖的食物。

3. 睡太少時，會更容易在晚上吃東西，食物的熱效應減少（消化食物所耗費的能量），導致體重上升。

4. 若想透過減少攝取的熱量來減重時，睡眠不足的狀況下容易減掉肌肉，而非脂肪。

5. 在中年人身上發現睡眠不足的話，更容易在白天時久坐不動，減少能量消耗，與肥胖和代謝症候群息息相關。

安欣瑜表示，每個人都有屬於自己的體重設定點，設定點與基因遺傳等有關，改變不易。大部分的研究都顯示，靠飲食運動瘦下來的人，恢復到原始體重的機率極高。因此，除了調整飲食外，充足睡眠及減少壓力等，對於長遠的體重管理來說也非常重要。