巴勒斯坦激進組織哈瑪斯(Hamas)在本月7日對以色列發動突襲,在單日就發射了5000發左右的火箭彈,造成大量居民傷亡,以國最近也展開兇猛報復,中東再度燃起戰火。對此,前民進黨主席施明德也發文傳達自己的真心話,不料卻引發兩派網友的爭吵。

以色列在7日爆出遭到襲擊的新聞後,總統蔡英文旋即在X(原推特)上發文表示,「我謹代表台灣人民和政府,向所有在哈瑪斯襲擊以色列事件中,受傷或失去親人的人、以色列平民表示最深切的哀悼。(On behalf of the people and government of Taiwan, I express my deepest condolences to all those who have been injured or lost loved ones in Hamas’ attack on Israel and Israeli civilians.)」

不過施明德卻有不同看法,他昨(13)日在臉書發文,稱「我是巴勒斯坦人,我哭泣。」充滿感性跟哲學思維的一句話,也吸引了不少網友來關注,並紛紛留言陳述自己的看法。

支持以色列的人稱,「濫殺無辜者,何以為他哭泣?該哭泣的是,傷亡的雙方平民百姓!」、「再可憐也不能殺害孩子跟婦女,造孽只會無窮盡在地獄」、「被擄到加薩的以色列人又算什麼? 難啊!」;不過也有網友持不同看法,留言「真正的智者,才會為巴勒斯坦人哭泣」、「巴勒斯坦人從 1948年 5 月 15 日『災難日』(Nakba)後就一直哭到現在。許多巴勒斯坦人都會告訴你,那天是我們最後一個好日子。」