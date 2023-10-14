巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）在本月7日對以色列發動突襲，在單日就發射了5000發左右的火箭彈，造成大量居民傷亡，以國最近也展開兇猛報復，中東再度燃起戰火。對此，前民進黨主席施明德也發文傳達自己的真心話，不料卻引發兩派網友的爭吵。

以色列在7日爆出遭到襲擊的新聞後，總統蔡英文旋即在Ｘ（原推特）上發文表示，「我謹代表台灣人民和政府，向所有在哈瑪斯襲擊以色列事件中，受傷或失去親人的人、以色列平民表示最深切的哀悼。（On behalf of the people and government of Taiwan, I express my deepest condolences to all those who have been injured or lost loved ones in Hamas’ attack on Israel and Israeli civilians.）」

不過施明德卻有不同看法，他昨（13）日在臉書發文，稱「我是巴勒斯坦人，我哭泣。」充滿感性跟哲學思維的一句話，也吸引了不少網友來關注，並紛紛留言陳述自己的看法。

支持以色列的人稱，「濫殺無辜者，何以為他哭泣？該哭泣的是，傷亡的雙方平民百姓！」、「再可憐也不能殺害孩子跟婦女，造孽只會無窮盡在地獄」、「被擄到加薩的以色列人又算什麼？ 難啊！」；不過也有網友持不同看法，留言「真正的智者，才會為巴勒斯坦人哭泣」、「巴勒斯坦人從 1948年 5 月 15 日『災難日』（Nakba）後就一直哭到現在。許多巴勒斯坦人都會告訴你，那天是我們最後一個好日子。」