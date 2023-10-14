本季例行賽戰績領跑的幾支球隊無緣聯盟冠軍賽，讓新的季後賽賽制受到了一些批評，對於是否改制，大聯盟總裁曼佛雷德（Rob Manfred）認為為時過早，不過會在休賽季期間做出內部討論。

去年賽季大聯盟增加季後賽席次，各聯盟3支外卡球隊（除分區龍頭外3支戰績最佳隊伍）與戰績最差的分區龍頭隊伍先進行3戰2勝制的外卡系列賽，爭奪前進分區系列賽的門票，另外兩支分區冠軍的球隊獲得多達5天的休息時間。

也或許是休息太久導致手感盡失，例行賽拿下百勝的道奇、勇士及金鶯，合計只在今年季後賽拿下1勝，通通止步分區系列賽，在對手參加外卡賽時，他們被迫必須休戰，關於休息天數過多的質疑聲也越來越多。過去兩年只有美聯的太空人（連兩年）和洋基能夠從分區系列賽中脫穎而出。

曼佛雷德透過《ESPN》說：「現在才第二年，我認為要給事情一些轉圜的餘地，我也清楚有些排名在前面的球隊沒有晉級，但除了休息5天的原因外，也必須考慮部分球隊的狀況，我們會像往常一樣在休賽季重新評估，並謹慎思考賽制是否合理。」