好萊塢巨星布魯斯威利（Bruce Willis），去年罹患失語症造成記憶力衰退等症狀，愛妻上節目時更透露「認知能力嚴重惡化」，病況相當不樂觀，與他們一家人持續有在保持聯繫的影集《雙面嬌娃》原創人葛倫葛登卡隆，日前就揭露他的最新狀況，讓粉絲得知後心疼不已。

布魯斯威利妻子艾瑪赫明（Emma Heming Willis），日前上節目時描述與女兒如何照顧布魯斯威利的過程，也跟女兒解釋父親的病況，希望她不要因為父親罹患失智症而感到羞恥，她透露布魯斯威利不僅未意識到罹患失智症，而且認知能力逐漸惡化，這段時間明顯感受到他「活在自己的世界裡」，狀況讓外界相當擔憂。

根據外媒報導，布魯斯威利語言能力受到嚴重影響，連要說出自己的想法都頗有難度，就連多年來養成熱愛閱讀的習慣，如今也逐漸失去熱情，眼見他這些行徑，葛倫葛登卡隆不禁感嘆兩人相處時，雖然感覺的到跟生病前的布魯斯威利沒有不同，但卻喪失任何語言的技巧。

布魯斯威利罹患失語症後，引發外界關注，也成為狗仔追逐報導的焦點，對此，妻子一度發聲明呼籲媒體：「我知道這是你們的工作，但請不要對我丈夫大吼大叫詢問問題」，希望外界能多點同理心，給予更多的私人空間，更強調希望藉著布魯斯威利的影響力，喚起社會大眾對此病症的關注。