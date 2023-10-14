波蘭將在週日（15日）舉行國會大選，民調顯示朝野陣營旗鼓相當。專家分析，法律正義黨執政多年後，波蘭有變成獨裁國家的危險，這場選舉因此堪稱民主化以來最重要選舉。

現年74歲的波蘭資深記者萊皮亞茲（Jacek Lepiarz）接受中央社記者訪問時表示，「法律正義黨」（PiS）執政8年來試圖控制司法和媒體，導致民主嚴重倒退，例如不惜與歐盟撕破臉，以司法改革為藉口換掉法官，事實上是為了安插自己人，企圖控制司法，破壞司法獨立。

萊皮亞茲是打壓新聞自由的受害者，法律正義黨執政後，指示國營媒體報導必須遵守官方路線，他受不了壓力只好離開工作多年的「波蘭通訊社」（PAP），轉為「德國之聲」（Deutsche Welle）服務。

據「無國界記者組織」（RSF）調查，法律正義黨2015年執政以來，波蘭新聞自由每下愈況，全球排名在短短5年內從第18名掉到第62名。

萊皮亞茲指出，法律正義黨在建立一個執政黨永遠無法下台的體制，如果這次再連任，波蘭恐步上匈牙利後塵，向獨裁國家邁進，因此稱這次大選是波蘭1989年民主化以來最重要選舉並不為過。

根據民調，卡臣斯基（Jaroslaw Kaczynski）領導的法律正義黨支持度37%，排名第一；曾任總理和歐盟理事會（EU Council）主席的圖斯克（Donald Tusk）領導的「公民議壇」（Civic Platform，簡稱PO）排名第二，支持度30%。

至於另外3個小黨「第三路線」（Third Way）、中間偏左的「左派」（Left）、右翼民粹的「自由與獨立聯盟」（Konfederacja） ，支持度10%上下。

萊皮亞茲分析，自由與獨立聯盟反難民、反歐盟統合、反同性戀，立場與法律正義黨相近，的確可能結盟；另一方面，公民議壇、第三路線、左派等3個在野黨，席次加起來也不相上下。

不過，小黨可能無法跨過8%的門檻，無緣進入國會，而且自由與獨立聯盟動向不明，也有可能與公民議壇進行某種程度的合作，讓這場選舉充滿變數。

無論如何，萊皮亞茲批評，這是一場自由但不公平的選舉，原因是法律正義黨掌握媒體資源為自己宣傳，而且利用公投綁大選動員。在波蘭，不投公投必須向選舉委員會登記，尤其在鄉下，選委會負責人可能是頂頭上司，帶來無形壓力，破壞匿名投票的原則。

今年大選預計週日（15日）投票，萊皮亞茲研判，晚上投開票所關門後，由於還要計公投票，選舉結果可能拖到週二、三才能完全確定。

如果開票結果與民調相去不遠，他預測接下來波蘭政局將動盪一陣子，因為朝野的合縱連橫需要相當時間。（編輯：馮昭）1121014