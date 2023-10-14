先前再次陷入高喊「賣我」風波的七六人後衛「大鬍子」哈登，14日完成七六人訓練後公開放話，「我跟七六人總裁莫瑞之間關係無法修補，我已經對他失去信任，就像是婚姻關係，一方失去另一方的信任，你明白我的意思嗎？就是這麼簡單！」

「當初我被換來七六人，我一心只想替七六人打球，且想以七六人球員身分退役，但在管理階層計畫裡，並沒有這點，」哈登說，「但我對七六人總教練納斯沒意見，他有很多計畫，且適應性很好，我對他所做的計畫印象深刻，他的體系對每個人都有更大空間與機會。」

眼見哈登跟七六人關係仍然無法修補，《ESPN》權威記者沃納洛斯基也在今天爆料，七六人當前有更大計畫，就是他們是否把哈登交易出去，「如果七六人把哈登送去快艇，他們會利用得到資產進行後續交易。」

「無論從快艇獲得什麼資產，七六人都希望能用哈登換回一名全明星等級的後衛，」沃神表示，「但現階段想要找到一名全明星後衛價位很高，在哈登被送走之前，這個尋覓與交易過程可能相當漫長。」